हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग मामला: एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोनों पैर में लगी गोली

हरियाणा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग मामला: एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोनों पैर में लगी गोली

Gurugram News: हरियाणा पुलिस ने 4/5 जनवरी की मध्यरात्रि को निरीक्षक ललित कुमार ने सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई सूचना में अपराधी यादराम को गिरफ्तार किया. जिसमें आरोपी के पैरों पर गोली मारी गई.

By : लियाकत अली, नूंह | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Jan 2026 02:01 PM (IST)
हरियाणा पुलिस ने 4/5 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि को निरीक्षक ललित कुमार ने, इंचार्ज अपराध शाखा सैक्टर-40, गुरुग्राम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात अपराधी यादराम, जो कि हरियाणा, राजस्थान उत्तर-प्रदेश के विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है.

उस पर पर एक लाख रुपयों का इनाम भी घोषित है. वह हथियार सहित एक बिना नम्बर की बाईक सवार सोहना की तरफ दिखाई दिया है. 

नाकाबंदी के दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग

सूचना को गंभीरता से लेते हुए उप-निरीक्षक ललित ने अपराध शाखा पुन्हाना, मेवात के इंचार्ज संदीप मोर से समर्पक करके उपरोक्त सूचना के बारे में अवगत कराया और CIA सैक्टर-40 व CIA पुन्हाना की टीमों ने संयुक्त रूप से सोहना–गुरुग्राम रोड, महेन्द्रवाड़ा कच्चा रास्ता क्षेत्र में सुनियोजित नाकाबंदी भी करवाई. नाकाबंदी के दौरान मुठभेड़ रात्रि लगभग 10:15 बजे, एक बिना नंबर की होंडा लिवो बाईक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया.

स्वयं को घिरा देख बाईक सवार ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, आरोपी द्वारा की गई फायरिंग से एक गोली सरकारी गाड़ी के दरवाजे पर, एक गोली गाड़ी के बोनट पर व एक गोली उप-निरीक्षक ललित की बुलेट प्रूफ जैकेट पर आकर लगी.

जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैरों पर मारी गोली

पुलिस टीम ने अत्यधिक संयम, साहस और कानून के दायरे में रहते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की. इस दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा और उसे पुलिस टीम द्वारा काबू कर लिया गया. आरोपी से उसका नाम व पता पूछा तो, उसने अपना नाम यादराम, उम्र-50 वर्ष, निवासी पच्छैया बस्ती बनारसीदास, जिला औरैया (उत्तर-प्रदेश) बताया. वहीं वे वर्तमान में गिरिराजनगर, जयपुर (राजस्थान) में किराए पर रह रहा था. जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी को प्राथमिक उपचार देकर ईलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया.

पुलिस टीम द्वारा निरीक्षक में पुलिस की फिंगरप्रिंट FSL, सीन-ऑफ-क्राईम व थाना प्रबन्धक भौंडसी, गुरुग्राम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया. इस मुठभेड़ के दौरान कुल 10 राउंड फायरिंग हुई, जिनमें के 6 फायर आरोपी द्वारा तथा 4 फायर पुलिस टीम द्वारा किए गए. जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से 1 बाईक, 1 हेलमेट, 1 देशी कट्टा, 1 पिस्टल, 9 खाली खोल कारतूस व 02 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. 

आरोपी पर पहले से 2 दर्जन अभियोग अंकित

उपरोक्त ईनामी बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने इत्यादि अपराधों से सम्बंधित धाराओं धारा 109(1), 121(1), 132, 221 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a)] के तहत पुलिस थाना भौंडसी, गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया. आरोपी के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, गृहभेदन व शस्त्र अधिनियम इत्यादि अपराधों के तहत करीब 2 दर्जन अभियोग उत्तर-प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में अंकित है.

जिनमें से आरोपी के खिलाफ गृहभेदन का 1 अभियोग जिला नूंह (मेवात) में तथा गृहभेदन का 1 अभियोग जिला गुरुग्राम में अंकित है. जिला नूंह (मेवात) में भी आरोपी द्वारा एक ज्वेलर्स की दुकान से चोरी/गृहभेदन की वारदात को अंजाम देने के सम्बन्ध में थाना पिनगवा (नूंह) में अंकित अभियोग है. जिसमें इस पर 01 लाख रुपयों का ईनाम घोषित किया गया था. 

अपराधियों के लिए गुरुग्राम में कोई जगह नहीं- गुरुग्राम पुलिस

आरोपी अभी उपचाराधीन हॉस्पिटल में है. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा तथा पुलिस के आरोपी से गहनता करते हुए अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी, अभियोग का अनुसंधान भी जारी है.

वहीं गुरुग्राम पुलिस यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों, पुलिस पर हमला करने वालों और किसी भी प्रकार के अपराधियों के लिए गुरुग्राम में कोई जगह नहीं है. आमजन की सुरक्षा गुरुग्राम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. गुरुग्राम पुलिस अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही प्रभावी रूप से जारी रखेगी.

Published at : 05 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Haryana Police HARYANA NEWS CRIME NEWS
