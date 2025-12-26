हरियाणा की 200 से ज्यादा सेवाएं अब हुईं ऑनलाइन, बार-बार नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर

पानीपत में सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों, ई-गवर्नेंस और सुशासन को लेकर विस्तार से अपने विचार रखे.

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार की 200 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं. जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है. सरकार का उद्देश्य यही है कि दूर-दराज के लोगों को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इसी सोच के तहत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी पहल से पूरे प्रदेश में अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई. जहां लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है.

सरकार लोगों को घर बैठे दे रही ऑनलाइन सुविधाएं- महिपाल ढांडा

महिपाल ढांडा ने कहा कि आज सरकार लोगों को घर बैठे ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है. जिससे कम से कम मानवीय हस्तक्षेप हो और पारदर्शिता बनी रहे. यही सुशासन का वास्तविक स्वरूप है. महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकार ने हरियाणा की जनता से जो संकल्प किए थे. उन्हें मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है और 31 मार्च तक लगभग 60 प्रतिशत संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे.

अच्छे शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है- महिपाल ढांडा

सुशासन दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी का एहसास कराया. उन्होंने कहा कि जैसे अच्छे शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, वैसे ही हर क्षेत्र में सीखने और खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है. सभी को अटल बिहारी वाजपेयी की दूर दृष्टि सोच से प्रेरणा लेनी चाहिए. जिन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए कभी दबाव या प्रतिबंधों की परवाह नहीं की और न ही घुटने टेके है.

सरकार का लक्ष्य है कि हर योजना में पारदर्शिता और सुशासन हो

महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में कार्य करते समय ईमानदारी, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है. सरकार का लक्ष्य है कि हर योजना में पारदर्शिता और सुशासन हो. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि हमेशा याद रखें- "सुशासन तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है."

ये भी पढ़िए- महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, चाचा-भतीजे की हुई बैठक, साथ आने की तैयारी में शरद पवार-अजित पवार!