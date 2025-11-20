फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद होने के बाद हो सकता है बड़ा फैसला, सैनी सरकार ने बनाया प्लान

हरियाणा जल्द ही आतंकवादी खतरों और गतिविधियों को रोकने, जांच करने तथा कार्रवाई करने के लिए एक विशेष इकाई आतंकवाद-निरोधक प्रकोष्ठ स्थापित कर सकता है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकार इसकी स्थापना पर विचार कर रही है और इसकी मंजूरी मिलते ही अन्य राज्यों की तर्ज पर विशेष इकाई यहां भी स्थापित कर दी जाएगी.

इस बारे में पूछे जाने पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह ने बुधवार को कहा कि ‘इस संबंध में चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है.’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से लगे राज्य के इलाकों में आतंकवाद विरोधी तंत्र को अधिक मजबूत किया गया है. एक सप्ताह पहले ही फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के साथ एक ‘सफेदपोश’ आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था.

हरियाणा के डीजीपी ने क्या कहा?

हरियाणा के डीजीपी ने फरीदाबाद में आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ हाल ही में बैठक की थी.

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के लिए एक इकाई स्थापित की जाएगी जो खुफिया जानकारी एकत्र करेगी, जांच करेगी और आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाएगी.

सिंह ने बताया कि इस समर्पित प्रकोष्ठ में लगभग 150 सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे. हरियाणा के एनसीआर जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह, फरीदाबाद और पलवल शामिल हैं.