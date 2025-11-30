हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वर्ष 2047 तक भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर नागरिक का स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना आवश्यक है.

आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान के तहत बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से भारतीय उत्पाद खरीदने की अपील की. इस दौरान मंत्री एवं कार्यकर्ताओं ने स्टेशन परिसर में स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर लगाकर यात्रियों को जागरूक किया.

उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में यह अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला और विधानसभा क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया जा रहा है. मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही स्वदेशी दुकानों की शुरुआत की जाएगी, जहां केवल भारतीय उत्पाद उपलब्ध होंगे.

रोहतक में खेल मैदान में एक खिलाड़ी की मृत्यु पर मंत्री नागर ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने घटना के तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की है. साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में स्थित स्टेडियमों और खेल सुविधाओं की जांच सुनिश्चित करें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और खिलाड़ियों को सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने यात्रियों से संवाद कर स्वदेशी अपनाने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने का संदेश दिया.