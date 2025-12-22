Haryana News: कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी का तंज, मंत्री महिपाल ढांडा ने दी तीखी प्रतिक्रिया
Haryana News: हरियाणा विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का आधार क्या था.
हरियाणा विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का आधार क्या था. वोटिंग से पहले ही सदन छोड़ देना कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है.
महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस बेतुके मुद्दों पर राजनीति कर रही है और उसका नेतृत्व पूरी तरह भ्रम की स्थिति में है. उन्होंने कहा कि जब नेता ही कन्फ्यूज हों, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी सही दिशा में नहीं जा सकते. कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक नेता पूरे संगठन को नुकसान पहुंचा रहा है.
राहुल गांधी पर महिपाल ढांडा ने साधा निशाना
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ढांडा ने कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि उनकी सोच खतरनाक है. उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस फाड़ने जैसी घटनाएं कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करती हैं. प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह संगठन का फैसला है. वहीं सर्दी और प्रदूषण के कारण स्कूलों की छुट्टियों को लेकर उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा.
बहस के बाद कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज
गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार (19 दिसंबर) को पांच घंटे की लंबी बहस के बाद खारिज कर दिया गया. इस दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तीखा हमला बोला और बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया.
सरकार से तंग आ चुकी जनता- भूपेंद्र सिंह हुड्डा
बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस सरकार से हरियाणा की जनता पूरी तरह तंग आ चुकी है. भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था चरमराई हुई है. बेरोजगारी अपने चरम पर है और किसान लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन मुद्दों पर संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे हैं.
