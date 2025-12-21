Haryana: बहन के अफेयर से नाराज था भाई, दोस्त से पहले रेप कराया, फिर करा दी हत्या

Haryana News: हरियाणा के मानेसर से एक दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है. इंटर कास्ट युवक से प्रेम करने के कारण 19 साल की लड़की के साथ पहले बलात्कार और फिर निर्मम हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने लड़की के सगे भाई सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, हत्या की साजिश भाई ने रची और अपने दोस्त के जरिए उसे अंजाम दिलवाया.

प्यार का मामला आया सामने

पुलिस जांच में पता चला है कि भाई-बहन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा (आगरा क्षेत्र) के रहने वाले थे, लेकिन पिछले छह साल से हरियाणा के मानेसर इलाके में रह रहे थे. इस दौरान लड़की का एक 24 साल के युवक से प्रेम संबंध हो गया, जो दूसरे समुदाय से था. लड़की उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार खासतौर पर भाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था.

भाई ने 15 नवंबर को लड़की को एटा स्थित परिवार के पास भेज दिया, ताकि वह प्रेमी से दूर रहे. लेकिन करीब एक हफ्ते बाद, 22 नवंबर को लड़की अपने प्रेमी के पास मानेसर लौट आई. इससे भाई और अधिक नाराज़ हो गया और उसने इज्जत के नाम पर बहन को मारने का फैसला कर लिया.

दोस्त के साथ रची साजिश

भाई ने अपने 30 साल के दोस्त को योजना में शामिल किया. साजिश के तहत दोस्त ने लड़की से फोन पर संपर्क किया और भरोसा दिलाया कि वह उसे उसके प्रेमी के साथ भागकर शादी करने में मदद करेगा. इस झांसे में आकर लड़की 10 दिसंबर की रात रामपुरा चौक इलाके में उससे मिलने पहुंची.

मदद के बहाने आरोपी लड़की को ग्वालियर के एक सुनसान इलाके में ले गया. वहां उसने लड़की के साथ बलात्कार किया. विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को उसी इलाके में कूड़े के ढेर के नीचे दबा दिया और फरार हो गया.

जांच भटकाने की कोशिश

हत्या के बाद दोनों आरोपी अपने गृहनगर भाग गए. शुरुआत में उन्होंने जांच को भटकाने के लिए लड़की के प्रेमी पर शक जताया. पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वह निर्दोष पाया गया. इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस का शक भाई और उसके दोस्त पर गया.

पूछताछ के दौरान लड़की के भाई ने साजिश रचने और हत्या करवाने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है.