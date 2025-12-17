Punjab: हवा में लटकी थी मौत! बाल-बाल बचा बाइक सवार, मांझे से कटा कान, लगे 15 टांके

Punjab News: पंजाब के जालंधर से एक बार फिर चाइना डोर (मांझा) का खतरनाक मामला सामने आया है. सड़क पर बाइक से जा रहे एक नौजवान को हवा में लटक रही पतली चाइना डोर ने अपनी चपेट में ले लिया. डोर इतनी तेज थी कि युवक का आधा कान कट गया और हाथ की एक उंगली भी जख्मी हो गई. घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके कान में करीब 15 टांके लगाने पड़े.

सड़क पर लटक रही थी खतरनाक डोर

पीड़ित युवक ने बताया कि चाइना डोर सड़क के ऊपर लटक रही थी, जो दूर से दिखाई नहीं दे रही थी. चलते समय अचानक डोर उसके गले और कान से टकरा गई. अचानक हुए इस हादसे से वह बुरी तरह घायल हो गया. युवक का कहना है कि अगर डोर थोड़ी नीचे लगती, तो उसकी जान भी जा सकती थी. उसने इसे अपनी जिंदगी का दूसरा जन्म बताया.





घायल युवक ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि चाइना डोर पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद यह खुलेआम बिक रही है. कई इलाकों में घरों से गट्टू और मांझा बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है. कभी-कभार कुछ मांझा पकड़कर दिखावटी कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि असली सप्लाई पर कोई रोक नहीं लगती.

लोगों और माता-पिता से की अपील

पीड़ित ने मीडिया के जरिए खासकर माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को चाइना डोर बिल्कुल न दें. उसने कहा कि यह न सिर्फ इंसानों के लिए, बल्कि पक्षियों के लिए भी बेहद जानलेवा है. आए दिन पक्षी और लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो रहे हैं.

घटना के बाद इलाके के लोगों में रोष है. लोगों ने चाइना डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही प्रशासन से मांग की गई है कि मजबूत चेकिंग टीमें बनाई जाएं और दिखावटी कार्रवाई के बजाय पूरी सप्लाई चेन को तोड़ा जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.