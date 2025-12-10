गुरुग्राम: गाय को चिकन मोमोज खिलाने का आरोप, गौ रक्षा दल ने दर्ज कराई शिकायत

गुरुग्राम में एक युवक ने मांस वाला मोमोज खिलाकर गाय के साथ अभद्रता करने के मामले ने समाज में हलचल मचा दी है. न्यू कॉलोनी का रहने वाला 28 वर्षीय ऋतिक चांदना इस वारदात का आरोपी है. उसने गाय को मांस वाला मोमोज खिलाते हुए पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. यह वीडियो वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और हिंदू संगठनों व गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

सूत्रों के अनुसार, ऋतिक ने फेमस होने और पैसे कमाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया. वीडियो में वह गाय को चिकन मोमोज खिला रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम के गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता न्यू कॉलोनी पहुंचे और युवक को बाहर बुलाया, लेकिन वह बाहर नहीं आया. आरोप है कि रात को ऋतिक ने लाइव आकर गाय को मोमोज खिलाने की धमकी भी दी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ कर न्यू कॉलोनी थाना पुलिस के हवाले किया. पुलिस की मौजूदगी में आरोपी ने माफी मांगते हुए वीडियो भी बनाया.

गौ रक्षा दल ने दर्ज कराई शिकायत

गौ रक्षा दल ने सेक्टर 56 थाना में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की. जांच में सामने आया कि यह घटना एक और युवक के कहने पर की गई थी. आरोपी ने बताया कि उसका मकसद सोशल मीडिया पर फेमस होना और पैसे कमाना था. हालांकि, इस कृत्य से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुईं.

आरोपी पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप

वारदात के समय ऋतिक न्यू कॉलोनी इलाके में था और उसी क्षेत्र में उसने गाय को मांस वाला मोमोज खिलाया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज किया गया है. ऋतिक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच अभी जारी है.

स्थानीय लोगों और गौ रक्षा दल के अनुसार, ऐसे कृत्य समाज में अशांति और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के पशु क्रूरता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

फेमस होने के लिए युवक ने उठाया यह कदम

इस घटना ने सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि फेमस होने के लिए ऐसे कदम उठाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि समाज और धर्म की संवेदनाओं के खिलाफ भी है. गुरुग्राम पुलिस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

