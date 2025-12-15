हरियाणा: 2 महीने की मिली थी छुट्ठी, खत्म होने से 1 दिन पहले ही DGP शत्रुजीत कपूर का ट्रांसफर

हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 2 महीने के लिए छुट्ठी पर भेजा था. इस बीच अब उनकी छुट्टी खत्म होने के एक दिन पहले उनका तबादला कर दिया है. मौजूदा कार्यकारी डीजीपी ओपी सिंह को अगले आदेशों तक कार्यकारी डीजीपी बना दिया है. OP सिंह 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं.

IPS Y पूरण कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया था. उनकी जगह OP सिंह को कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया था. कपूर छुट्टी खत्म होने के बाद सोमवार (15 दिसंबर) को दोबारा ड्यूटी पर आने वाले थे. मगर उससे एक दिन पहले ही उनका तबादला कर दिया है. उन्हें अब हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है.

हरियाणा डीजीपी की पोस्ट हुई खाली

इससे अब हरियाणा में DGP की पोस्ट खाली हो गई है जिस पर अब नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई जाएगी. हरियाणा सरकार ने हाल ही में पांच IPS अधिकारियों का पैनल नए DGP की नियुक्ति के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा था.

हालांकि UPSC ने ये पैनल वापिस हरियाणा सरकार को भेज दिया था. UPSC ने ये तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया तभी चलाई जाएगी जब सरकार को ये पता हो कि आने वाले दिनों ने डीजीपी की सीट खाली होने वाली है.

2 महीने की छुट्टी पर गए थे शत्रुजीत कपूर

शत्रुजीत कपूर महज 2 महीने के लिए छुट्टी पर गए थे, इसलिए इस सीट पर वेकेंसी नहीं मानी जा सकती है. ये UPSC का तर्क था. ऐसे में अब शत्रुजीत कपूर का तबादला करके हरियाणा सरकार ने डीजीपी की पोस्ट पर वेकेंसी पैदा कर दी है. ऐसे में हरियाणा सरकार डीजीपी की पोस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इसके लिए पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा.