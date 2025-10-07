एक्सप्लोरर
हरियाणा में ADGP वाई पूरन कुमार ने किया सुसाइड, पत्नी अमनीत हैं IAS
Y Puran Kumar Death: IPS वाई पुरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है. फिलहाल चंडीगढ़ फॉरेंसिक की टीम घर पर पहुंची है.
हरियाणा कैडर के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने खुद को गोली मार ली. इस घटना के बाद चंडीगढ़ फॉरेंसिक की टीम उनके घर पर पहुंची है. वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस हैं. उनकी पत्नी का नाम अमनीत पी कुमार है. अमनीत पी कुमार सीएम के साथ जापान गए अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में विदेश दौरे पर हैं. वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस थे.
मनीषा हत्याकांड की जांच में थे शामिल
आईपीएस पूरन कुमार हरियाणा की चर्चित मनीषा हत्याकांड की जांच में भी शामिल थे. उनके आत्महत्या की खबर से हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
