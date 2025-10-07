हरियाणा में ADGP वाई पूरन कुमार ने किया सुसाइड, पत्नी अमनीत हैं IAS

हरियाणा कैडर के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने खुद को गोली मार ली. इस घटना के बाद चंडीगढ़ फॉरेंसिक की टीम उनके घर पर पहुंची है. वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस हैं. उनकी पत्नी का नाम अमनीत पी कुमार है. अमनीत पी कुमार सीएम के साथ जापान गए अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में विदेश दौरे पर हैं. वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस थे.

मनीषा हत्याकांड की जांच में थे शामिल

आईपीएस पूरन कुमार हरियाणा की चर्चित मनीषा हत्याकांड की जांच में भी शामिल थे. उनके आत्महत्या की खबर से हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)