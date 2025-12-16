गुरुग्राम: किडनैपिंग गैंग का आतंक, जमानत पर छूटे आरोपियों ने फिर किया अपहरण, 2 गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में किडनैपिंग गैंग ने आतंक मचा रखा है. जेल से जमानत पर छूटकर आए आरोपियों ने फिर से अपहरण की वारदात को अंजाम दिया. इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.

दोनों आरोपी गुरुग्राम के बंधवाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ईको कार में एक युवक का अपहरण किया था और उसे बंधक बनाकर उसके परिजनों से 25 हजार रुपये की फिरौती की मांग की थी. पीड़ित के परिवार की ओर से इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत पर पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई की गई.

अपहरण की सूचना पर हरकत में आई पुलिस

अपहरण की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं.

आरोपियों के खिलाफ पहले से ही दर्ज हैं केस

आरोपियों के खिलाफ पहले से ही किडनैपिंग सहित अन्य संगीन धाराओं में कुल चार मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपी जमानत पर बाहर आए हुए थे और दोबारा पैसों के लालच में अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस की ओर से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे इससे पहले और कितनी वारदातों में शामिल रहे हैं. मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है. साथ ही इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेजा गया है. सुसंगत धाराओं में अपहरण के दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.