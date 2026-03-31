दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों एक वीडियो को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों के बीच बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में विधायक यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले पार्षदों को न तो वार्ड में घुसने दिया जाता था और न ही निगम दफ्तर में, लेकिन अब हालात बदल गए हैं.

विधायक मुकेश शर्मा वीडियो में यह भी दावा करते नजर आते हैं कि अब हर वार्ड में 50-50 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं. उनके अनुसार, अब पार्षदों को किसी तरह की रोक-टोक नहीं है और वे आसानी से वार्ड और नगर निगम दफ्तर दोनों जगह जा सकते हैं. इस बयान के सामने आने के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चा तेज हो गई है.

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दिया बयान

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो उस समय का है जब विधायक गुरुग्राम के अशोक विहार इलाके में किसी उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद वह स्थानीय निवासियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की, जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पार्षद सुरेखा चौहान ने किया बचाव

इस पूरे मामले पर वार्ड पार्षद सुरेखा चौहान ने विधायक का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसे काट-छांट कर दिखाया गया है.

उनके मुताबिक, असल में ऐसा कोई विवाद वाला बयान नहीं था और वर्तमान में सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में और निगम कार्यालय में बिना किसी परेशानी के काम कर रहे हैं.

विधायक ने साधी चुप्पी

विवाद बढ़ने के बाद विधायक मुकेश शर्मा ने व्यस्तता का हवाला देते हुए फिलहाल इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विधायक आगे इस मामले पर क्या सफाई देते हैं.