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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, मां की साड़ी से बना झूला झूलते हुए बच्ची की मौत! गर्दन में कसता गया कपड़ा

गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, मां की साड़ी से बना झूला झूलते हुए बच्ची की मौत! गर्दन में कसता गया कपड़ा

Gurugram News: गुरुग्राम में झूले पर घूमते समय अचानक साड़ी बच्ची के गले में कसती गई, जिससे उसका दम घुटने लगा और उसकी मौत हो गई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और घटना का वास्तविक कारण तलाश कर रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 14 Apr 2026 09:58 AM (IST)
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  • गुरुग्राम में 13 वर्षीय लड़की की साड़ी के फंदे से दुखद मौत.
  • खेलते समय मां की साड़ी का झूला गले में फंस गया.
  • परिवार की लापरवाही से हुई घटना, पुलिस ने बताया दुर्घटना.
  • लड़की के पिता दर्जी हैं, मूलतः बिहार के रहने वाले.

हरियाणा के  गुरुग्राम से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां सेक्टर-9 के इलाके में घर पर खेलते समय हुई एक छोटी सी लापरवाही के कारण 13-वर्षीय मासूम की दुखद मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि रानी कुमार नामक यह लड़की रविवार को अपनी बहनों के साथ खेल रही थी. खेलते समय उसने कथित तौर पर घर की दीवार पर लगी ग्रिल से अपनी मां की साड़ी को लटकाकर झूला बनाया था.

झूले पर घूमते समय अचानक साड़ी उसके गले में कसती गई, जिससे उसका दम घुटने लगा और उसकी मौत हो गई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.  पुलिस ने बताया कि जब रानी की हालत बिगड़ी तो परिवार वाले उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डोक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रानी के पिता सुरेश सिंह कई वर्षों से देवीलाल कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहे हैं. वह दर्जी का काम करते हैं और उनकी तीन बेटियां हैं. वह मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं.

कैसे हुई 13-वर्षीय बच्ची की मौत?

सुरेश ने कहा, 'रविवार शाम को मेरी सभी बेटियां घर पर खेल रही थीं. मैं और मेरी पत्नी भी घर पर मौजूद थे, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह सब कैसे हुआ.' परिवार ने बताया कि लड़कियां अक्सर घर में खेलती थीं और पर्दों या कपड़ों से झूले बनाती थीं. रविवार शाम को रानी ने अपनी मां की साड़ी से एक मजबूत झूला बनाया. हादसे से कुछ क्षण पहले, रानी जब गोल-गोल घूम रही थी तब उसकी दोनों छोटी बहनें खुशी से ताली बजा रही थीं. घूमती रही और साड़ी उसके गले में फंसती चली गई जिससे उसका दम घुट गया. 

बच्चों का शोर सुनकर जब उसके माता-पिता ने उसे ग्रिल से लटकते हुए पाया, तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था. सुरेश और उसकी पत्नी ने तुरंत उसे नीचे उतारा और पास के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यह एक दुर्घटना थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 14 Apr 2026 09:58 AM (IST)
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