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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में बाइक स्टंट बना जानलेवा, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवती की मौत

गाजियाबाद में बाइक स्टंट बना जानलेवा, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवती की मौत

Ghaziabad News In Hindi: हाइवे पर स्टंट करना एक युवक और युवती को महंगा पड़ गया. रविवार सुबह तेज रफ़्तार से डिवाइडर से बाइक टकरा गयी. जिसमें युवती की मौत हो गयी, जबकि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

By : विपिन तोमर | Updated at : 13 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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  • गाजियाबाद में हाइवे पर स्टंट करते बाइक अनियंत्रित होकर टकराई.
  • तेज रफ्तार से हेलमेट के बिना स्टंट करने से युवती की मौत.
  • बाइक चला रही युवती और पीछे बैठा युवक मोबाइल में व्यस्त थे.
  • पुलिस ने जांच शुरू की, युवाओं से हेलमेट पहनने की अपील.

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना वेव सिटी में हाइवे पर स्टंट करना एक युवक और युवती को महंगा पड़ गया. रविवार सुबह तेज रफ़्तार से हाईवे पर डिवाइडर से बाइक टकरा गयी. जिसमें युवती की मौत हो गयी, जबकि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. युवती बाइक ड्राइव कर रही थी और दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था.

इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कैसे दोनों बेफिक्री से अपनी जान की परवाह न करते हुए बाइक पर स्टंट करते हुए जा रहे हैं. इनकी बाइक डासना अंडरपास के पास टकराई.

स्पोर्ट्स बाइक R15 से कर रहे थे स्टंट

वीडियो के मुताबिक स्पोर्ट्स बाइक R15 इकरा चला रही थी, जबकि हाशिम पीछे बैठा मोबाइल से वीडियो बना रहा था. दोनों लगातार बाइक कंट्रोल और सामने के बजाय मोबाइल में देखे जा रहे थे. अचानक उनकी बाइक डिवाईडर से जा टकराई. आनन-फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने इकरा को मृत घोषित कर दिया वहीं हाशिम का इलाज चल रहा है. परिजनों के मुताबिक इकरा की उम्र 19 और हाशिम की 21 साल की है. अब उन्हें इकरा की नादानी पर अफ़सोस हो रहा है.

 पुलिस ने शुरू की जांच

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक हाइवे पर स्टंट करने पर जुर्माना है, इसमें अगर कोई और भी शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने युवाओं से अपील भी की है कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन न चलाएं. स्टंट जानलेवा हो सकता है.

यहां बता दें कि एनसीआर में अक्सर युवा बाइक पर स्टंट करते नजर आ जाते हैं. अब इस घटना के बाद पुलिस की हाइवे पर पेट्रोलिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. फ़िलहाल एक जान जाने के बाद कौन सबक लेगा, ये देखने वाली बात होगी.

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Published at : 13 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Bike Stunt Ghaziabad News UP NEWS
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