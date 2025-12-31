हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुस्तकालय एक, उद्घाटन दो बार! फरीदाबाद में BJP नेताओं की अनोखी 'री-रिबन' कहानी, क्या है पूरा मामला

पुस्तकालय एक, उद्घाटन दो बार! फरीदाबाद में BJP नेताओं की अनोखी ‘री-रिबन’ कहानी, क्या है पूरा मामला

Faridabad News: एक लाइब्रेरी का उद्घाटन एक ही दिन में 2 अलग मंत्रियों के द्वारा हुआ. पहले कैबिनेट मंत्री ने उद्घाटन किया, और बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने उसी लाइब्रेरी का फीता काटा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 31 Dec 2025 07:10 AM (IST)
फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित अटल पुस्तकालय का एक ही दिन दो बार उद्घाटन हुआ. 28 दिसंबर को बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने अलग-अलग समय पर फीता काटा. 

करीब 3.85 करोड़ रुपये की लागत से टाउन पार्क में बने अटल पुस्तकालय के उद्घाटन का आधिकारिक निमंत्रण जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी किया था. निमंत्रण में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बताया गया था. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, उद्योग मंत्री राव नरवीर, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और महापौर प्रवीण जोशी की मौजूदगी प्रस्तावित थी. 28 दिसंबर को सुबह से ही अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते स्थिति बदल गई.

सुरेंद्र नागर सेक्टर-16 में विपुल गोयल के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ का सामूहिक श्रवण हुआ. इसके बाद दोपहर करीब 12.30 बजे विपुल गोयल, सुरेंद्र नागर, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर और महापौर प्रवीण जोशी सेक्टर-12 पहुंचे. यहां उन्होंने अटल पुस्तकालय का उद्घाटन कर दिया.

दूसरा उद्घाटन कैसे हुआ ?

दोपहर बाद करीब 2.30 से 3 बजे के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कुछ विधायकों के साथ उद्घाटन स्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने उनके आगमन पर दोबारा फीता बांधा. इसके बाद गुर्जर ने फीता काटकर अटल पुस्तकालय का पुनः उद्घाटन किया. खास बात यह रही कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे द्वारा किए गए उद्घाटन की जानकारी से अनभिज्ञ होने की बात कही. मंच, कार्यक्रम और औपचारिकताएं लगभग समान रहीं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में असमंजस की स्थिति बनी. 

Published at : 31 Dec 2025 07:10 AM (IST)
Faridabad News HARYANA NEWS
