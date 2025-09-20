एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर की फायरिंग मामले में अब ये ये बड़ा खुलासा, सोनीपत से निकला कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के आवास पर रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटरों ने गोलियां बरसाई और उसके बाद सोनीपत एसटीएफ यूनिट, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों शूटरों को मार गिराया. इन दोनों शूटरों में अरुण सोनीपत के मयूर विहार का रहने वाला था और अब अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की रेकी करने वाला अनिल भी सोनीपत के राजपुर का रहने वाला निकला, जिसे यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.

वहीं अनिल का एक साथी राजस्थान निवासी दीपक के पैर में गोली लगी है. सोनीपत का रहने वाला अनिल आठवीं पास है, और यह अपने परिवार के लालन पोषण के लिए गाड़ियों को ठीक करने का काम करता है यानी मैकेनिक का काम करता है. इसी ने बरेली में दिशा पाटनी के आवास की रेकी की थी और उसके बाद अरुण और रविंद्र ने वहां पर आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की थी.

घर की रेकी करने वाला सोनीपत का ही निकला

अरुण और रविंद्र को एसटीएफ सोनीपत, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में ढेर कर दिया और बरेली पुलिस ने अनिल और उसके साथी दीपक को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान दीपक को पैर में गोली लगी है लेकिन सोनीपत के रहने वाले अनिल के परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि अनिल इस वारदात में शामिल था.

अनिल की पत्नी और मां ने क्या कहा?

अनिल की पत्नी और मां ने कहा, ''अनिल का कभी भी किसी भी तरह के बदमाश के संपर्क में नहीं रहा है. उसे क्यों फंसाया जा रहा है, ये हमें नहीं पता है. अनिल की मां उसके दो साल के बेटे को गोद में लिए बताती है कि उसका बेटा कभी भी इस तरह की वारदात में शामिल नहीं रहा है, वह 12 तारीख को मजदूरों को लेने गया हुआ था और 17 को भी वह यही था लेकिन उसके साथ अन्य तीन मजदूरों को पुलिस लेकर गई हुई है.

अनिल की मां ने आगे कहा, ''हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अनिल वहां मौजूद होगा, अब उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा है, उसके पास दो बेटियां और एक बेटा है.''