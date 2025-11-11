दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के 1 नंबर गेट के पास सोमवार (11 नवंबर) को एक कार में भयंकर विस्फोट हो गया. इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस बीच पानीपत में सुरक्षा के व्यवस्था के बदहाल इंतजाम दिखे हैं. यहां के रेलवे स्टेशन पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है. रेलवे स्टेशन के मेन एंट्री पॉइंट पर ना सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ना ही मेटल डिटेक्टर दिखाई दे रहा है.

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई-अलर्ट जारी किया हुआ है. इस बीच पानीपत में रेलवे प्लेटफार्म पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर बताया गया कि कर्मचारी यार्ड में गए हुए हैं. पानीपत रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं.

ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट

दिल्ली लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए i20 कार में विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों को तमाम राज्य में अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए. इस पूरे मामले को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह स्वयं जांच एजेंसी की पल-पल की जानकारी ले रहे हैं.

हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद हरियाणा को पूरे अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र प्रमुख है. इस बीच जब मीडिया द्वारा पानीपत रेलवे स्टेशन को लेकर रियलिटी चेक किया गया तो रेलवे स्टेशन पर कोई रेलवे पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया. ना ही स्टेशन के मेन एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर दिखाई दिया.

पानीपत जीआरपी ने क्या बताया?

इस दौरान जब जीआरपी के सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम जीआरपी और आरपीएफ के जवान लगातार रेलवे स्टेशन चेकिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऊपर से आए हुए आदेशों की पालना की जा रही है.

जब उनसे पूछा गया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी तैनात क्यों नहीं है तो उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी यार्ड में गए हैं. सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह ने बताया कि शाम तक रेलवे स्टेशन के मेंन एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि लोगों के बैग चेक किया जा रहे हैं और सस्पेक्ट लोगों पर नजर रखी जा रही है. हालांकि रेलवे पुलिस द्वारा मीडिया के कैमरे देखकर रेलवे प्लेटफार्म पर सर्च अभियान भी शुरू किया गया.