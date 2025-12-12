लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने पंकज चौधरी को दी बधाई, यूपी BJP अध्यक्ष की रेस में है नाम

लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को बधाई दी. हुड्डा ने कहा कि आपकी पार्टी में पदोन्नती होने जा रही है, बधाई हो. दरअसल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का भी नाम शामिल है. वो ओबीसी हैं और कुर्मी समाज से आते हैं. हरियाणा के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उन पर निशाना भी साधा. उन्होंने पंकज चौधरी का नाम लेते हुए ये भी कहा कि राज्यसभा में आपने उत्तर किया कि पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया. ये किसका राइट ऑफ हुआ सबको मालूम है. हुड्डा ने कहा कि यूपीए के समय हमने एक साथ 78 हजार करोड़ किसान का कर्ज माफ किया था. आपके 10 साल के समय में 16 लाख करोड़ हुआ.

सात बार के सांसद हैं पंकज चौधरी

बता दें कि यूपी बीजेपी चीफ पद के लिए 13 दिसंबर को नामांकन होगा. 14 दिसंबर को चुनाव होगा और उसी दिन नए प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी ऐलान करेगी. बीजेपी सामाजिक समीकरण को साधना चाहती है इसलिए ओबीसी समुदाय से नया अध्यक्ष होने की सबसे ज्यादा संभावना है. इस रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. पंकज चौधरी लंबे समय से राजनीति में हैं. वो सात बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं. अभी वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

अगले साल पंचायत और 2027 में विधानसभा का चुनाव

यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में नए बीजपी अध्यक्ष के चुनाव में सामाजिक समीकरण को खास महत्व दिया जाएगा. अभी यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी संभाल रहे थे. उनका कार्यकाल इसी साल जनवरी में ही खत्म हो चुका है. तब से ये पद खाली पड़ा हुआ है. अगले साल यूपी में पंचायत के चुनाव भी होने हैं. सूत्रों की मानें तो भूपेंद्र चौधरी को मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है.