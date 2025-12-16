हरियाणा: बढ़ते प्रदूषण पर AAP नेता अनुराग ढांडा ने जताई चिंता, 'आंखें मूंदकर बैठी BJP की सरकार'

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मंगलवार (16 दिसंबर) को बयान जारी कर हरियाणा विधानसभा के केवल तीन दिन के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सत्र को छोटा नहीं किया गया, बल्कि जनता के सवालों को दबाने की सोची-समझी साजिश रची गई है. AAP नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए विधानसभा को मात्र औपचारिकता बनाकर रखा गया है.

अनुराग ढांडा ने आरोप लगाते हुए कहा, ''हरियाणा की विधानसभा जनता की आवाज बनने के बजाय भाजपा और कांग्रेस की शेरो-शायरी का मंच बन चुकी है. जहां सदन में बेरोज़गारी, अपराध, घोटाले और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, वहां मात्र कविताएं और तुकबंदी सुनाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि जनता ने विधायकों को कविता पाठ के लिए नहीं, सवाल पूछने और समाधान निकालने के लिए चुना है.''

हरियाणा के शहरों में लोगों को सांस लेने में तकलीफ- ढांडा

AAP नेता ने हरियाणा में लगातार बिगड़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, ''पूरे प्रदेश, खासकर NCR से सटे जिलों में हवा ज़हर बन चुकी है. रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, हिसार जैसे शहरों में लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार और कांग्रेस विपक्ष दोनों इस जानलेवा संकट पर चुप्पी साधे हुए हैं. विधानसभा सत्र में न तो प्रदूषण पर कभी गंभीर चर्चा होती है और न ही जनता को राहत देने की कोई ठोस कार्ययोजना सामने रखी जा रही है.''

सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है- अनुराग ढांडा

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों या हरियाणा में नायब सिंह सैनी, दोनों जगह भाजपा सरकारें बढ़ते प्रदूषण पर आंख मूंदे बैठी हैं. जब लोगों को साफ हवा की ज़रूरत है, तब सरकारें जिम्मेदारी से भाग रही हैं. भाजपा के लिए प्रदूषण जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि अनदेखी करने वाला विषय बन चुका है.

अनुराग ढांडा का कांग्रेस पर भी निशाना

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ढांडा ने कहा, ''विपक्ष में बैठी कांग्रेस भाजपा के साथ अंदरखाने समझौता करके बैठी हुई है. अगर कांग्रेस सच में विपक्ष का धर्म निभा रही होती, तो सदन में प्रदूषण, बेरोज़गारी और अपराध पर तीखी बहस होती. लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसे हर बार राहत देने का काम कर रही है, जिससे जनता को कोई उम्मीद नहीं बचती.

'प्रदूषण पर राजनीति नहीं ठोस काम की जरूरत'

उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी मानती है कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता के जीवन और स्वास्थ्य का सीधा सवाल है. इस पर राजनीति नहीं, ईमानदार नीयत और ठोस काम की ज़रूरत है. आम आदमी पार्टी सदन के बाहर भी और सड़क से लेकर जनता के बीच तक हरियाणा के लोगों को ज़हरीली हवा से राहत दिलाने की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी.