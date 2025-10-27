पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट से घर की छत गिरी, पिता और तीन बेटे झुलसे

पानीपत के गांव काबड़ी में सोमवार सुबह गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण एक घर में जोरदार धमाका हो गया. सिलेंडर लीक के दौरान कमरे में बल्ब का तार लगाते समय हुए स्पार्क से आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया ओर मकान का छत गिर गई जिससे मकान में सो रहा पूरा परिवार झुलस गया और मलबे के नीचे दब गया.

धमाके की आवाज से आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और झुलसे परिवार को किसी तरह बाहर निकाला. जिसके बाद उन्हें पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किह जा रहा है.

लीक होती गैस बनी हादसे की वजह

काबड़ी गांव के दादाखेड़ा मोहल्ले निवासी प्रेम कश्यप ने बताया कि वह अपने तीन बच्चों के साथ कमरे में सो रहे थे. उन्होंने बताया कि घर में दो दिन पहले नया गैस सिलेंडर एक दिन पहले ही लाया गया था. जिससे रातभर गैस लीक हो रही थी. सोमवार सुबह जैसे ही आशु ने कमरे में बल्ब का तार जोड़ा, अचानक स्पार्किंग हुई और कमरे में आग लग गई.

कच्चे मकान की छत गिरी, परिवार घायल

काबड़ी गांव में गैस सिलेंडर ली के दौरान हुए धमाके में कच्चे मकान की छत गिर गई. आसपास के लोगों ने प्रेम कश्यप व अन्य लोगों को किसी तरह बाहर निकाला. कच्चे मकान के छत की मिट्टी गिरने से कमरे में लगी आग तो बुझ गई लेकिन, चार लोग घायल हो गए. ग्रामीणों ने घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया.

धमाके से पूरा परिवार दबा, घर का सामान राख

अस्पताल में भर्ती मनीष ने बताया कि वह पूरा परिवार कमरे में सो रहा था तभी एक दम दे धमाका हुआ और पूरा परिवार छत के नीचे दब गया और वह बेहोश हो गया. सिलेंडर में धमाका होने से कमरे में रखा पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया. जिसमें एलईडी टीवी, बक्सा, फ्रिज, कूलर व अन्य सामान पूरी तरह टूट गया.