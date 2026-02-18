गुजरात: ट्रेन के वॉशरूम में बैठ कर पुलिस को लगाई आतंकी होने की फर्जी कॉल, जानें फिर क्या हुआ

गुजरात के वलसाड पुलिस ने 17 फरवरी को सूरत के 23 साल युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम को संदिग्ध आतंकी की झूठी सूचना देने का आरोप है. कॉल में दावा किया गया था कि एक व्यक्ति वापी पहुंचने वाली ट्रेन में सफर कर रहा है. यह घटना 16 फरवरी देर दोपहर की है.

दरअसल, 16 फरवरी को वेस्टर्न रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम को एक अनजान कॉलर का फोन आया. कॉलर ने कहा कि वापी और वलसाड के बीच चल रही ट्रेन में एक संदिग्ध आतंकी सवार है. सूचना देने के तुरंत बाद फोन बंद कर दिया गया.

कंट्रोल रूम ने यह जानकारी वलसाड रेलवे RPF, GRP और जिला पुलिस प्रमुख के साथ साझा की. एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार, अलर्ट जारी होते ही रेलवे और जिला पुलिस हरकत में आ गई. पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया.

कैसे हुई जांच और तलाशी?

वापी और वलसाड रेलवे स्टेशन पर पार्सल रूम और पैसेंजर वेटिंग रूम सहित कई स्थानों की जांच की गई. इसके अलावा मुंबई से दिल्ली जाने वाली नियमित ट्रेनों में भी सघन चेकिंग की गई, जो इन स्टेशनों से होकर गुजरती हैं. पूरी जांच के दौरान कॉलर द्वारा बताए गए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि का पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस ने रेलवे कंट्रोल रूम से कॉलर का मोबाइल नंबर लिया और तकनीकी सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की.

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने पहले कॉलर के पिता को ट्रेस किया और उनके माध्यम से आरोपी तक पहुंची. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान परमेश्वर दिलीप वसईकर के रूप में हुई, जो पेशे से कार ड्राइवर है और सूरत का निवासी है.

पुलिस के अनुसार आरोपी सोमवार को वडोदरा दहानू ट्रेन से सूरत से ठाणे जा रहा था. रास्ते में उसकी एक यात्री से बहस हो गई थी. कथित रूप से धमकी मिलने के बाद उसने सबक सिखाने के इरादे से ट्रेन के वॉशरूम से फर्जी कॉल कर दी. आरोपी शादीशुदा है, तीन साल की बेटी का पिता है और पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार बताया गया है.