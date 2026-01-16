सूरत में पतंग की डोर ने छीनी 3 जिंदगियां, बचने के दौरान फ्लाईओवर से गिरा बाइक सवार पूरा परिवार

उत्तरायण के पर्व पर सूरत में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. पतंग उड़ाने की खुशियों के बीच एक ही परिवार की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई. बाइक पर सवार पति-पत्नी और उनकी मासूम बेटी 70 फुट ऊँचे फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े.

पतंग की डोर बनी मौत की वजह

जानकारी के मुताबिक, रेहान रहीम शेख अपनी पत्नी रेहाना और 10 वर्षीय बेटी आयेशा के साथ बाइक से गुजर रहे थे. तभी अचानक पतंग की तेज डोर सामने आ गई. डोर हटाने की कोशिश में बाइक चालक का संतुलन बिगड़ा और बाइक सीधे पुल से नीचे जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई.

माँ ने अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे में रेहाना नीचे खड़े एक रिक्शा पर गिरी थीं. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान कुछ ही देर में उन्होंने भी दम तोड़ दिया. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से इलाके में मातम पसर गया और लोग स्तब्ध रह गए.

मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले 34 वर्षीय रेहान शेख सूरत के सैयदपुरा इलाके के भंडारीवाड़ में परिवार के साथ रहते थे. वे एक ज्वेलरी कंपनी में गहने बनाने का काम करते थे और मेहनत से परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. उनकी पत्नी रेहाना 33 साल की थीं और बेटी आयेशा चौथी कक्षा में पढ़ती थी.

पहले भी हो चुका है हादसा

यह पहली बार नहीं है जब इस ब्रिज पर जान गई हो. करीब दो साल पहले भी यहां एक युवक पुल से नीचे गिरकर मारा गया था. ब्रिज की ऊँचाई 70 फुट से ज्यादा है और डिवाइडर से टकराने पर नीचे गिरने का खतरा बना रहता है.

ग्रिल न होने पर उठे सवाल

शहर के करीब 120 ब्रिजों में जिलानी ब्रिज ही ऐसा है, जहां सुरक्षा के लिए ग्रिल नहीं लगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ग्रिल होती, तो शायद आज पूरा परिवार जिंदा होता. हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.