Gujarat Murder News: गुजरात के राजकोट में उत्तरायण के पर्व पर शहर में हिंसक घटनाओं ने सभी को दहला दिया, यहां शहर के भक्तिनगर सर्कल के पास स्थित सहकार रोड पर चाकू से सात से आठ वार करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या प्रेम प्रसंग के और पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी. हत्या की घटना होते ही भक्तिनगर पुलिस स्टेशन के पीआई सहित स्टाफ घटनास्थल पर पहुंच गया था. भक्तिनगर पुलिस ने हत्या के अपराध में दो आरोपियों को राउंड अप किया था.

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

पुलिस के मुताबिक, भक्तिनगर सर्कल के पास स्थित सहकार रोड पर रहने वाले 45 साल के सावन गोस्वामी नामक व्यक्ति को चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी. जिससे खून से लथपथ हालत में उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया था. हालांकि, डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था.

महिला ने लोगों के साथ मिलकर की हत्या

हत्या की घटना की जानकारी मिलते ही भक्तिनगर पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा था. इस दौरान पुलिस के की गई जांच में सामने आया था कि, इस व्यक्ति की पुरानी दुश्मनी और प्रेम प्रसंग में हत्या की गई थी. एक महिला और उसके साथ अन्य लोगों ने व्यक्ति की हत्या की थी.

मृतक व्यक्ति खुद ही झगड़ा करने महिला के पास गया था और इस दौरान महिला ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना ने भी को चौंका दिया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और साथ ही अधिकारियों ने कहा कि आरोपी जल्द ही न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे.

