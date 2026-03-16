Gujarat: स्कूल फंक्शन से लौट रहे 10वीं के छात्र पर जानलेवा हमला, ऑनलाइन मंगवाया था चाकू

Gujarat News: गुजरात में शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले स्कूलों और ट्यूशन क्लास के बाहर छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कुछ समय पहले अहमदाबाद की सेवंथ डे स्कूल जैसी घटना अभी ताजी ही थी कि अब सूरत और अहमदाबाद में छात्रों पर जानलेवा हमलों के दो मामले सामने आने से शिक्षा जगत में भारी हलचल मच गई है. मामूली बातों में छात्रों के हथियारों का उपयोग किए जाने से अभिभावकों में भी चिंता की लहर दौड़ गई है.

सूरत में क्लास 10 में पढ़ रहे एक छात्र पर चार नाबालिगों ने चाकू से हमला कर जानलेवा हमला किया है. मिली जानकारी के मुताबिक घायल छात्र अपनी बहन के स्कूल फंक्शन में गया था, जहां अन्य छात्रों के साथ झगड़ा होने पर मामला बिगड़ गया और आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. छात्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

नाबालिगों ने ऑनलाइन मंगवाया था चाकू

इस हमले के कारण वह अब क्लास 10 की बोर्ड की बाकी परीक्षाएं भी नहीं दे पाएगा. इस हमले के संबंध में जांच में सामने आया है कि हमला करने वाले नाबालिगों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था. स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक, हमला करने वाले छात्र बाहर के थे और घटना स्कूल के परिसर के बाहर हुई है. प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया कि उसे फंक्शन में नहीं बुलाया गया था.

इस घटना के बारे में विस्तार से बात करें तो सूरत के पांडेसरा इलाके में स्थित गैलेक्सी आर्मी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर क्लास 10 के छात्र पर चार नाबालिगों ने जानलेवा हमला किया है. स्कूल के फंक्शन से मां के साथ लौट रहे छात्र को पुरानी दुश्मनी के कारण रोका गया था. आरोपियों ने "तेरे में बहुत दम है" कहकर अपशब्द कहे और छात्र पर तेज चाकू से पीठ और पेट में तीन वार किए, जिसके कारण वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया.

हमले के बाद मौके से फरार हुए हमलावर

इस हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई. इस दुर्घटना के कारण छात्र आज कक्षा 10 का बोर्ड का पेपर नहीं दे सका, जिससे उसका शैक्षणिक साल खराब होने का डर है. घटना के बाद सभी हमलावर नाबालिग घटनास्थल से फरार हो गए, जिन्हें पांडेसरा पुलिस ने कुछ ही समय में पकड़ लिया है.

पीड़ित छात्र के पिता ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी नाबालिगों ने आपराधिक मानसिकता के साथ ई-कॉमर्स साइट से ऑनलाइन चाकू मंगवाया था. पिता के मुताबिक, यह हमला पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया गया था. फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों के पास हथियार कहां से आए, इस दिशा में कानूनी कार्रवाई कर रही है.