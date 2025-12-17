Gujarat News: गुजरात सरकार भागकर शादी करने वाले जोड़ों के लिए शादी पंजीकरण के कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अब शादी पंजीकरण कराते समय माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य होगा. सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इन संशोधित नियमों को पेश कर सकती है.

इसमें मुख्य रूप से लड़की के माता-पिता को नोटिस भेजना, उन्हें जवाब देने के लिए 30 दिन का समय देना और लड़की के स्थानीय क्षेत्र में ही पंजीकरण कराना जैसे सख्त नियमों का समावेश है. पाटीदार नेताओं ने इस मुद्दे को उठाने के लिए मीडिया का आभार व्यक्त किया है.

तैयार किया जाएगा नए कानून का मसौदा

राज्य सरकार शादी पंजीकरण अधिनियम में ऐतिहासिक सुधार करने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, आज शाम कानून मंत्री और कानून विशेषज्ञों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें इस नए कानून का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया जाएगा. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आज होने वाली राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है.

रजिस्ट्रार कार्यालय माता-पिता को नोटिस भेजेगा

नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अब से जब कोई जोड़ा भागकर शादी करेगा और पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा तो रजिस्ट्रार कार्यालय सबसे पहले उनके माता-पिता को नोटिस भेजेगा. इस नोटिस का जवाब देने के लिए अभिभावकों को 30 दिन का समय दिया जाएगा. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक शादी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. इस कदम का मुख्य उद्देश्य माता-पिता को अंधेरे में रखकर होने वाली शादियों पर रोक लगाना और पारदर्शिता लाना है.

दूसरा सबसे बड़ा बदलाव शादी पंजीकरण के स्थान (Jurisdiction) को लेकर किया जाएगा. अब तक जोड़े भागकर किसी भी जिले में जाकर शादी पंजीकरण करा लेते थे. लेकिन अब नए नियम के मुताबिक, लड़की के आधार कार्ड में जो पता होगा, उसी क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इससे लड़की के परिवार वालों को पता चले बिना दूसरे जिले में गुप्त रूप से होने वाले रजिस्ट्रेशन पर ब्रेक लगेगा.

मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाएगी. उल्लेखनीय है कि, पाटीदार समाज सहित विभिन्न समाजों के नेता लंबे समय से इस सुधार की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि बेटियों को भगा ले जाने के मामलों में मौजूदा कानूनी खामियों का लाभ उठाया जाता था, जिससे परिवार टूट रहे थे. ये नए नियम सामाजिक ढांचे को सुरक्षित रखने में मददगार होंगे.

इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका की भी नेताओं ने प्रशंसा की है. पाटीदार नेता वरुण पटेल और बांभणिया ने एबीपी अस्मिता चैनल और पत्रकार रौनक पटेल का विशेष आभार व्यक्त किया था. वरुण पटेल ने कहा था कि, "2023 में जब इस विषय को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, तब एबीपी अस्मिता ने सबसे पहले इस धांधली का पर्दाफाश किया था और अभियान चलाया था. गुजरात की बेटियों और उनके परिवारों की ओर से हम इस मीडिया हाउस के ऋणी हैं."

बांभणिया ने भी सुर मिलाते हुए कहा था कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने और सरकार तक आवाज पहुंचाने में मीडिया ने लगातार साथ दिया है. अब जब सरकार इस संबंध में सख्त कानून लाने जा रही है, तब समाज में एक संतोष की भावना देखी जा रही है. इन नए नियमों के अमल में आते ही गुजरात में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, ऐसा माना जाता है.