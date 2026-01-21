हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सूरत: पानी में गई जनता के टैक्स की रकम, टेस्टिंग में ही धड़ाम हुई 21 करोड़ की टंकी, बनने के बाद ही छूटने लगी थी पपड़ी

सूरत: पानी में गई जनता के टैक्स की रकम, टेस्टिंग में ही धड़ाम हुई 21 करोड़ की टंकी, बनने के बाद ही छूटने लगी थी पपड़ी

Surat Water Tank Collapsed: सूरत के ताड़केश्वर गांव में 21 करोड़ की लागत से बनी 11 लाख लीटर की पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान गिर गई. लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. मामले की विभागीय जांच जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के सूरत में लोगों के घरों तक पानी पहुंचने से पहले ही करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी गिर गई. क्वालिटी टेस्टिंग के लिए पानी की टंकी भरते समय भ्रष्टाचार का शक हुआ. रियल एस्टेट चेकिंग के दौरान हाथों से पपड़ी निकलती दिखी. क्या ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या पानी का नाम बदलकर जमीन कर दिया जाएगा. जनता के टैक्स का करोड़ों पैसा पानी में चला गया.

आज अरेठ तालुका के ताड़केश्वर गांव में जनता के टैक्स का करोड़ों पैसा पानी में चला गया. ताड़केश्वर गांव में पिछले तीन साल से गाय पगला ग्रुप वॉटर सप्लाई स्कीम के जरिए पानी की टंकी और वॉटर सप्लाई सिस्टम बनाने का काम चल रहा था.

नवनिर्मित पानी की टंकी गिरकर ध्वस्त, बड़ा हादसा टला

जानकारी के अनुसार, पानी की टंकी लगभग बनकर तैयार हो गई थी, दो दिन की टेस्टिंग के लिए 11 लाख लीटर कैपेसिटी वाली टंकी में करीब 9 लाख लीटर पानी भरा गया था. यह पानी की टंकी आज सुबह करीब 12 बजे गिर गई, अच्छी बात ये रही कि इस घटना में किसी महिला को चोट नहीं आई और बड़ी जान का नुकसान टल गया.


सूरत: पानी में गई जनता के टैक्स की रकम, टेस्टिंग में ही धड़ाम हुई 21 करोड़ की टंकी, बनने के बाद ही छूटने लगी थी पपड़ी

टैंक गिरने से चारों तरफ सिर्फ पानी की टंकी का मलबा ही दिखाई दे रहा था. सरकार ने 15 मीटर ऊंची टंकी और एक तालाब बनाने के लिए 21 करोड़ रुपये दिए थे. लेकिन, पानी का तालाब थोड़ा दूर होने की वजह से तालाब को लगातार नुकसान हो रहा था.

लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

हालांकि मौके पर ऑपरेशन का रियलिटी टेस्ट भी किया गया, लेकिन 11 लाख लीटर पानी ले जाते समय टंकी की दीवार से पपड़ी निकल गई थी. घटना के बाद गांव वाले भी मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे क्योंकि इस पानी की टंकी और तालाब से करीब 14 गांवों को पीने का साफ पानी मिलना था. लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है क्योंकि नई टंकी कब बनेगी और उनके घरों तक पानी कब पहुंचेगा.


सूरत: पानी में गई जनता के टैक्स की रकम, टेस्टिंग में ही धड़ाम हुई 21 करोड़ की टंकी, बनने के बाद ही छूटने लगी थी पपड़ी

डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच

घटना के बाद वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और यह पता लगाने की कोशिश की कि यह घटना कैसे हुई. अधिकारी के मुताबिक, इस टैंक को बनाने का काम कोई सुपर एजेंसी कर रही थी. अधिकारी ने कहा कि SVNIT का एक इंजीनियर जांच करके वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देगा. उसके बाद टैंक गिरने की असली वजह पता चलेगी. हालांकि, इस टैंक को बनाने में कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, यह जांच का विषय है.

ये भी पढ़िए-मधुबनी: न्याय का अनोखा सफर, 13 सालों से कार को ही चैंबर बना काम कर रहीं ये महिला वकील

Published at : 21 Jan 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Surat News Surat Water Tank
और पढ़ें
Embed widget