हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: सूरत में पतंग का शौक बना जानलेवा, एक ही दिन में हुई तीन दर्दनाक मौतें

Gujarat: सूरत में पतंग का शौक बना जानलेवा, एक ही दिन में हुई तीन दर्दनाक मौतें

Gujarat News: सूरत में पतंग उड़ाने के दौरान हुए तीन अलग-अलग हादसों में 13 वर्षीय लड़के, 14 वर्षीय किशोरी और 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Jan 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

सूरत में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का उत्साह इस बार मातम में बदल गया. शहर के अलग-अलग इलाकों में पतंग से जुड़े हादसों में 3 लोगों की जान चली गई. तीनों घटनाओं ने एक बार फिर पतंगबाजी के दौरान लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर कर दिया है.

पालनपुर में 13 वर्षीय लड़के की करंट से मौत

पालनपुर इलाके में 13 वर्षीय गौतम मित्तल पतंग उड़ा रहा था. इसी दौरान उसकी पतंग एक डीपी के संपर्क में आ गई, जिससे उसे तेज बिजली का झटका लगा. झटके से वह दूर जा गिरा और लोहे की छड़ से टकरा गया.

आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. गौतम मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था.

उसके पिता सचिन इलाके में स्नैक ट्रक चलाते हैं और वह कुछ दिन पहले ही सूरत आया था. इस मामले में अडाजन पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भेस्तान में छत से गिरकर किशोरी की जान गई

भेस्तान इलाके में जय राधे सोसाइटी की छत पर पतंग उड़ा रही 14 वर्षीय मंटू अचानक संतुलन खो बैठी और नीचे गिर गई. घटना की जानकारी मिलते ही सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल किशोरी को अर्था सिविल अस्पताल ले जाया गया.

हालांकि इलाज शुरू होने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. भेस्तान पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

अलथान में पतंग की डोर से युवक की मौत

तीसरी घटना अलथान इलाके की है, जहां 23 वर्षीय प्रिंस मंगल बाथम की पतंग की डोर से मौत हो गई. प्रिंस कल शाम मोपेड पर घूमने निकले थे. न्यू सिटी लाइट्स के लाल घोड़ा सर्कल के पास अचानक पतंग की तेज डोर उनके गले में फंस गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े.

उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रिंस रिलायंस मार्केट में काम करता था और सचिन इलाके में रहता था.

इन तीनों घटनाओं ने साफ कर दिया है कि पतंग उड़ाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. प्रशासन और पुलिस लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रही है, ताकि त्योहार का आनंद किसी परिवार के लिए जिंदगी भर का गम न बन जाए.

Published at : 16 Jan 2026 11:38 AM (IST)
