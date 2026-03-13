हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में LPG सिलेंडर का कितना स्टॉक? विधानसभा में BJP सरकार ने साफ की तस्वीर

गुजरात में LPG सिलेंडर का कितना स्टॉक? विधानसभा में BJP सरकार ने साफ की तस्वीर

Gujarat Govt On LPG Shortage: गुजरात के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी ने सदन में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 13 Mar 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी और प्राकृतिक गैस की कमी के विपक्ष के दावों को शुक्रवार (13 मार्च) को खारिज कर दिया. सरकार ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि राज्य के पास चार लाख से अधिक सिलेंडरों का भंडार है. दिन में इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि गृहिणियों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराए जाएं.

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शैलेश परमार ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के बीच राज्य में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की उपलब्धता को लेकर नागरिकों में चिंताएं पैदा हो गई हैं. परमार ने कहा, ‘‘खाड़ी में चल रहे युद्ध के कारण राज्य में गैस सिलेंडरों - चाहे वह एलपीजी हो, पीएनजी हो या सीएनजी, को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई है. युद्ध अभी शुरू ही हुआ है और शुरुआती दिनों में ही सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है. हजारों लोग गैस एजेंसियों और अन्य स्थानों के बाहर कतारों में खड़े हैं.’’

स्पीकर शंकर चौधरी ने परमार को क्या याद दिलाया?

चर्चा के दौरान, विधानसभाध्यक्ष शंकर चौधरी ने परमार को याद दिलाया कि गैस आपूर्ति से संबंधित मामले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक ने कहा कि गैस एजेंसियों और आपूर्ति संबंधी मुद्दों पर सदन में चर्चा की जा सकती है. परमार की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि सटीक जानकारी रिकार्ड में आनी चाहिए ताकि गैस की उपलब्धता के बारे में लोगों को गुमराह न किया जाए.

गुजरात में पर्याप्त LPG स्टॉक- रमनभाई सोलंकी

उन्होंने चेतावनी दी कि कमी के बारे में बयान देने से घबराहट फैल सकती है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग सकती हैं. विधायी और संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि एलपीजी आपूर्ति का मामला मुख्य रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है. बाद में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी ने सदन में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया और सदस्यों को आश्वासन दिया कि राज्य में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक है.

उन्होंने कहा, “आज की तारीख में हमारे पास लगभग 4,16,504 एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक है.” उन्होंने बताया कि कुल उपलब्ध सिलेंडरों में से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के पास 1,66,128, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पास 1,50,009 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पास 1,00,367 सिलेंडर हैं.

असल में कहीं भी कोई शिकायत नहीं- रमनभाई सोलंकी

सोलंकी ने आश्वासन दिया कि सरकार घरों, संस्थानों और अस्पतालों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘वास्तव में, खबरों में जो दिखाया जा रहा है, उसे छोड़कर असल में कहीं भी कोई शिकायत नहीं है.’’ इससे पहले दिन में, लगभग एक दर्जन कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया.

और पढ़ें
Published at : 13 Mar 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
LPG Bhupendra Patel GUJARAT NEWS ISRAEL ISRAEL IRAN WAR #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
गुजरात में LPG सिलेंडर का कितना स्टॉक? विधानसभा में BJP सरकार ने साफ की तस्वीर
गुजरात में LPG सिलेंडर का कितना स्टॉक? विधानसभा में BJP सरकार ने साफ की तस्वीर
गुजरात
LPG Crisis News Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
गुजरात
Gujarat: 'जागो और झाड़ू चलाकर बनाओ अपनी सरकार'- गुजरात में BJP पर बरसे केजरीवाल
Gujarat: 'जागो और झाड़ू चलाकर बनाओ अपनी सरकार'- गुजरात में BJP पर बरसे केजरीवाल
गुजरात
Weather News: मार्च में ही झुलस रही दिल्ली! गुजरात का राजकोट सबसे गर्म, कई जगहों पर लू के हालात
मार्च में ही झुलस रही दिल्ली! गुजरात का राजकोट सबसे गर्म, कई जगहों पर लू की स्थिति
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
लाइफस्टाइल
Gulf Countries Fertility Rate: किस गल्फ कंट्री की महिलाएं सबसे कम उम्र में बनती हैं मां? जानें इन आठों देशों का फर्टिलिटी रेट
किस गल्फ कंट्री की महिलाएं सबसे कम उम्र में बनती हैं मां? जानें इन आठों देशों का फर्टिलिटी रेट
ट्रेंडिंग
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget