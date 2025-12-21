वडोदरा: नाबालिग बेटी ने प्रेमी संग मिलकर की पिता की हत्या, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

पादरा-जंबूसर रोड पर हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है. पिता की हत्या के मामले में जो सच सामने आया है, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. एक नाबालिग बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता शाणा भाई की हत्या करवा दी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि नाबालिग बेटी का रणजीत वाघेला नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहती थी. पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और प्यार में बाधा बन रहे थे. बस इसी रंजिश में बेटी ने अपने ही पिता को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया.

फिल्मी अंदाज में वारदात, पहले भी की थी कोशिश

हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं था जब बेटी ने माता-पिता को मारने की कोशिश की. इससे पहले भी वह अपने माता-पिता को नींद की गोलियां खिलाकर जान से मारने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन तब वह नाकाम रही थी. इस बार उसने प्रेमी रणजीत और उसके दोस्त भव्य वसावा के साथ मिलकर पिता की हत्या को अंजाम दे दिया.

वारदात की मुख्य बातें

घटना के वक्त परिवार घर के अंदर सो रहा था, जबकि पिता बाहर सो रहे थे. प्रेमी रणजीत वाघेला और उसके दोस्त भव्य वसावा ने मौके का फायदा उठाकर शाणा भाई को मौत के घाट उतार दिया. मुख्य आरोपी रणजीत वाघेला पापड़ फैक्ट्री में काम करता है और उस पर पहले से ही पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पादरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया. प्रेमी रणजीत वाघेला और उसके दोस्त भव्य वसावा को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या की साजिश रचने वाली नाबालिग बेटी को हिरासत में लेकर बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है.