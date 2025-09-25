गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया. दरअसल, राहुल गांधी ने गांधीनगर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की आलोचना की थी और इसे आम लोगों के खिलाफ बताया था. इस पर पटेल ने कहा कि अगर ये निर्माण वैध होते तो कार्रवाई की नौबत ही नहीं आती.

ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य सरकार या प्रशासन किसी भी वैध निर्माण को नहीं तोड़ता. उन्होंने कहा, "यदि निवासियों के पास अदालत का आदेश होता या ये मकान और दुकानें अवैध न होते, तो गांधीनगर में तोड़फोड़ अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती."

ऋषिकेश पटेल आगे कहा कि कांग्रेस बिना सोचे-समझे केवल राजनीति कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि कार्रवाई उन्हीं जगहों पर हुई है जहां नियमों का उल्लंघन था.

राहुल गांधी संस्थाओं का कर रहे अपमान- ऋषिकेश पटेल

सिर्फ अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए "वोट चोरी" के आरोपों पर भी पटेल ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुलेआम भारत के सबसे अहम लोकतांत्रिक संस्थान निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल उठा रहे हैं.

मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाकर निर्वाचन आयोग की छवि खराब कर रहे हैं. यह वही आयोग है जो आजादी के बाद से पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता आया है."

भाजपा नेता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के मुद्दों पर कोई ठोस बात नहीं है, इसलिए वह सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है.

कांग्रेस-भाजपा में तेज हुआ जुबानी हमला

गुजरात की राजनीति में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. जहां राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं, वहीं भाजपा नेता भी पलटवार में पीछे नहीं हैं. गांधीनगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान ने इस टकराव को और तेज कर दिया है.