हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल के पास पथराव, दुकानों में भी तोड़फोड़, अब तक 60 गिरफ्तार

गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल के पास पथराव, दुकानों में भी तोड़फोड़, अब तक 60 गिरफ्तार

Gandhinagar Violence: गांधीनगर के बहियल गांव में I Love Mohammed और I Love Mahadev के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी. गरबा पंडाल के पास पत्थरबाजी और दुकानों में आगजनी की गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बहियल गांव में बीते बुधवार (24 सितंबर) की रात को I love Mohammed और I Love Mahadev स्टेटस को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. बुधवार की रात को एक विशेष समुदाय ने गरबा पंडाल के पास हिंदू इलाके में पत्थरबाजी की. दुकानों को आग लगा दी गई और हिंसा भड़क गई. इस मामले में अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

गांधीनगर के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 'I Love' विवाद के कारण यह हिंसा भड़की है. सोशल मीडिया पर जवाबी पोस्ट के बाद तनाव फैल गया. दावा है कि लोग किसी आपत्तिजनक शब्द पर भड़के और हिंसा पर उतर आए. अब तक 60 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. 

इस सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़का विवाद

कल रात को बहियल गांव में एसके पटेल नाम के एक व्यक्ति ने अपने व्हॉट्सएप स्टेटस पर लिखा था, "सभी को 'I Love Mahadev' का स्टेटस लगाना चाहिए क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग I love Mohammed का स्टेटस लगा रहे हैं. उनका विरोध करने के लिए और हमें महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए.' 

दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी

एसपी ने बताया, "इस स्टेटस को देखकर मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा फैल गया. लोग इकट्ठा हुए और हिंदू इलाके में जाकर, दुकानों का सामान बाहर निकाल कर उसे जलाया गया. इसके बाद नजदीक हिंदू विस्तार की तरफ गए, वहां पत्थरबाजी की गई. इसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने जवाब देते हुए पत्थरबाजी की."


गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल के पास पथराव, दुकानों में भी तोड़फोड़, अब तक 60 गिरफ्तार

60 लोग पुलिस की हिरासत में

हिंसा का मामला संज्ञान में आते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और दोनों पक्षों को अलग-अलग किया. पत्थरबाजी में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के पास 30 लोगों के नाम भी आ गए हैं. उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है. वहीं, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी जारी है. 

पूरा गांव छावनी में तब्दील

पुलिस के पास 20 अन्य संदिग्धों के नाम हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके में अभी शांति है. गांव के हर नुक्कड़ और चौराहे को पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और स्थिति सामान्य बनी हुई है. पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

एक बात यह भी सामने आ रही है कि बीती रात जब हिंसा और पत्थरबाजी हुई, उस समय गांव की बिजली को जान बूझकर काट दिया गया था. ताकि अंधेरे में हिंसा और भड़क जाए. हालांकि, पुलिस ने इसको लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. बिजली विभाग के कर्मचारी इसे ठीक करने में लगे हुए हैं.

गांववालों का दावा है कि थोड़े दिन पहले भी ऐसी ही हिंसा होने वाली थी, लेकिन गनीमत थी कि मामला बिगड़ा नहीं. ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यह हिंसा प्लान की गई थी और केवल गुस्से में नहीं बल्कि इरादत पत्थरबाजी की गई है. हालांकि, पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है. पुलिस के हिसाब से अभी तक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा भड़कने की बात ही सामने आई है.

Published at : 25 Sep 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Gandhinagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Mahalakeshwar Temple: भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget