गांधीनगर में टाइफाइड का हाहाकार, दूषित पानी से हो रही बच्चों की मौत, 152 मरीज अस्पताल में भर्ती

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी की वजह से टाइफाइड के मामलों में मरीजों की चिंताजनक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है . सिविल अस्पताल में करीब 152 टाइफाइड के मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 50 मरीज टाइफाइड पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं 108 संदिग्ध मरीजों के टाइफाइड से संबंधित सैंपल और रिपोर्ट की जांच की गई है.

जिसके बाद दहेगाम के एक बच्चे की सेप्टिक शॉक के कारण मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि गांधीनगर के आदिवाड़ा क्षेत्र के एक बच्चे की मौत का प्राथमिक कारण एक्यूट वायरल एन्सेफेलाइटिस बताया गया है. वहीं दो बच्चों को गंभीर हालत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जबकि 25 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

महापालिका द्वारा क्षेत्र में टैंकर के पानी की व्यवस्था

राज्य सरकार ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा की पानी की पाइपलाइन में लीकेज के कारण कुछ दिन पहले गांधीनगर के सेक्टर 24,28 और आदिवाड़ा के इलाकों में पानी से होने वाली बीमारी टाइफाइड के मामले सामने आए थे. जिसके बाद टाइफाइड के बढ़ते मामलों के बीच शुद्ध पानी के लिए गांधीनगर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदेश देते हुए कहा था की पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत करवाई जाए. जिसके बाद आदिवाड़ा क्षेत्र में टैंकर से पानी की व्यवस्था कराई गई. जिसे लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. वहीं महापालिका द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति भी की जा रही है और साथ ही आदिवाड़ा इलाके में पानी की लाइनों में लीकेज की जांच भी की जा रही है.

मरीजों के रिश्तेदारों के लिए खाने का इंतजाम

प्रभावित इलाकों में 24 घंटे OPD शुरू किए गए हैं, साथ ही सिविल अस्पताल में जितने भी मरीज इलाज करा रहें है, उनके रिश्तेदारों के लिए खाने का इंतजाम कराया गाय है. वहीं गांधीनगर के लोकसभा सांसद शाह भी मौजूदा इलाज के बारे में अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं.