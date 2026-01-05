Gujarat: गुजरात में ठंड का प्रकोप! 11 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे, नलिया 8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा
Gujarat News: गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में ठंड का असर तेज है. उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरा जारी है. अगले दिनों में कुछ जगह तापमान बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल राहत कम है.
Gujarat News: गुजरात में इन दिनों ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. राज्य के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. कच्छ का नलिया सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
राष्ट्रीय मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी
राष्ट्रीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों के लिए मौसम को लेकर अहम जानकारी दी है. बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है. इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत में ठंड और तेज होने की आशंका है.
उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. सुबह और रात के समय घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले सप्ताह तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है.
कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी 2026 को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ठंड जैसी स्थिति बनी रह सकती है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 8 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना है. वहीं पश्चिम राजस्थान में 5 से 9 जनवरी और पूर्वी राजस्थान में 5 से 10 जनवरी तक ठंड का असर बना रहेगा. झारखंड में भी 6 और 7 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ सकती है.
आईएमडी के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. 6 जनवरी को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों में मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की मार
दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है. राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं.
उत्तर प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है. कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में सर्दी का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा. झारखंड में भी ठंड और घना कोहरा जनजीवन और यातायात को प्रभावित कर सकता है.
कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा ठंड
जम्मू-कश्मीर में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा है. गुलमर्ग में तापमान माइनस 6.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि पहलगाम में पारा माइनस 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है.
मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड और कोहरे के दौरान सावधानी बरतें. अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें और बुजुर्गों व बच्चों का खास ख्याल रखें. आने वाले दिन खासतौर पर उत्तर भारत के लिए बेहद ठंडे रहने वाले हैं.
