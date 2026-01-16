Gujarat Weather: गुजरात में कड़ाके की ठंड जारी, और पारा गिरने का अनुमान, जानें मौसम का ताजा हाल

Gujarat Weather Update: गुजरात में ठंड का स्तर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण गुजरात के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है. अमरेली में यह 6 डिग्री तक गिर गया, जो राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा.

उत्तरायण की रात सीज़न की सबसे ठंडी रही. गुरुवार रात को अहमदाबाद में 11.5 डिग्री औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. कल रात तेज हवाओं से ठंड की तीव्रता अधिक रही तो राजकोट में 8.4, पोरबंदर में 8.9, डीसा में 9.3, नालिया में 9.6, वडोदरा में 10 डिग्री, गांधीनगर में 10.5, भावनगर में 10.6,भुज में 12.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है. उत्तरी भारत की ठंडी हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप रहेगा.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आज और कल तापमान में 1–2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, 16 जनवरी के बाद राज्य में ठंड फिर से बढ़ सकती है. विशेष रूप से उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी गुजरात में तापमान अधिक गिरने की संभावना है.

22 जनवरी के बाद ठंड का स्तर और बढ़ सकता है. उत्तरी गुजरात में तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है. कच्छ क्षेत्र में भी 22 जनवरी से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे रहने का अनुमान है. इसी प्रकार, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और आसपास के क्षेत्र में तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा.

दिन और हवा की स्थिति

मौसम विभाग के अनुसार 22–25 जनवरी तक दिन का तापमान भी काफी गिर सकता है, जिससे दिन में भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है. इस दौरान हवा की गति भी बढ़ सकती है, जो 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. 0 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुजरात के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इससे बारिश या फिर अचानक तापमान में गिरावट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

मौसम विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि ठंड और तेज हवाओं के दौरान विशेष सावधानी बरतें. बुजुर्ग और छोटे बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाने और बाहर निकलते समय अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है.