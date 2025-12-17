Gujarat: हादसों का दिन! अलग-अलग रोड एक्सीडेंट में 7 लोगों की हुई मौत, कई श्रद्धालु भी मरे

Gujarat News: गुजरात में आज हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. इन दर्दनाक दुर्घटनाओं में कुल सात लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. एक हादसा मोरबी जिले के मालिया इलाके में हुआ, वहीं दूसरा अमरेली जिले में सामने आया.

मालिया में हिट एंड रन, चार श्रद्धालुओं की मौत

मोरबी जिले के मालिया-पीपलिया हाईवे पर आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. द्वारका दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के एक समूह को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा चाचावदरडा गांव के पाटीया के पास पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ. जानकारी के अनुसार, बनासकांठा जिले के कांकरेज और दियोदर तालुका के 11 श्रद्धालु पैदल द्वारका की ओर जा रहे थे. सुबह के समय जब वे हाईवे पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पांच लोगों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया.

इस दुर्घटना में चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों की पहचान अमराभाई चौधरी, भगवानभाई चौधरी, हार्दिक चौधरी और दिलीपभाई के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. विधायक दुर्लभजी देथरिया भी सिविल अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है.

कार हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत

दूसरा बड़ा हादसा अमरेली जिले में हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से जा टकराई. यह दुर्घटना बगासरा के हडाला से डेयरी पीपलिया के पास हुई. कार में कुल चार लोग सवार थे. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

तीनों मृतक जूनागढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दुर्घटना के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद शवों और घायल को बाहर निकाला जा सका.

परिवारों में पसरा मातम

इन दोनों हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है. पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है. एक ओर हिट एंड रन मामले में आरोपी वाहन चालक की तलाश जारी है, वहीं अमरेली हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है.