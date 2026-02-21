राजकोट: नशे में बस चालक ने मचाया तांडव, दो वाहनों को मारी टक्कर, आरोपी चालक गिरफ्तार

राजकोट में शुक्रवार (20 फरवरी) को एक बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. दरअसल, BRTS बस का चालक तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. राजकोट के 150 फीट रिंग रोड पर गांधी ग्राम पुलिस स्टेशन के सामने हुई इस घटना में बेकाबू बस ने BRTS रूट की करीब 11 रेलिंग तोड़ दीं और रॉन्ग साइड में घुसते हुए दो अन्य वाहनों को टक्कर मार दी.

हादसे में दो कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया और मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व नशे में वाहन चलाने के आरोप में कार्रवाई शुरू की.

हादसे के बाद बस चालक गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने तुरंत बस चालक को हिरासत में लिया. जांच के दौरान उसके शराब के नशे में होने का संदेह होने पर मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई. गांधीग्राम पुलिस ने नशे की हालत में बस चलाकर हादसा करने के मामले में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत और BRTS रेलिंग तोड़कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दो अलग-अलग मामले दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. उल्लेखनीय है कि इस पूरे हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें बस चालक तेज रफ्तार से बस चलाते हुए दिखाई दे रहा है.

यह घटना कल शाम करीब 6:30 बजे की है. इंदिरा सर्कल की ओर से रैया चौक की तरफ जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर BRTS ट्रैक से बाहर निकल गई और रॉन्ग साइड पर पहुंच गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि चालक ने नियंत्रण खोते ही लगभग 30 फीट लंबी BRTS ट्रैक की 11 रेलिंग तोड़ दीं और पास से गुजर रही दो कारों को टक्कर मार दी.

शराब पीकर बस चला रहा था आरोपी

इस मामले में पुलिस ने बस चालक धर्मेशभाई सिंगराखिया के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है. बस (नंबर GJ-03-BY-0847) ने मारुति स्विफ्ट (GJ-23-CD-4692) और बोलेरो (GJ-03-BZ-5811) को टक्कर मारी, जिसमें स्विफ्ट कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. गांधीग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में भी अलग से प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस- तुषार सुमेरा

राजकोट नगर निगम के आयुक्त तुषार सुमेरा ने कहा कि मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और टीम जांच कर रही है. जो भी एजेंसी या बस चालक जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इंदिरा सर्कल के पास पहले हुए सिटी बस हादसे के बाद मनपा ने सिटी बस और BRTS के लिए कड़े नियमों के साथ SOP बनाई है. इसके बावजूद यह हादसा कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

