Gujarat Weather Update: गुजरात के ज्यादातर जिलों में फरवरी के मध्य से गर्मी का पारा ऊपर जाने से असहनीय गर्मी का अनुभव हो रहा है. पिछले सप्ताह से गुजरात के ज्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 5 मार्च के बाद गुजरात के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है.

अगले 10 दिनों में गुजरात राज्य में मौसम में बदलाव का कोई अनुमान नहीं है. जिससे किसान के लिए राहत की खबर है कि आने वाले दिनों में गुजरात में बारिश की कोई संभावना नहीं है. अगले 10 दिनों में लगातार गर्मी बढ़ने का अनुमान है. कल गुजरात में सबसे ज्यादा तापमान अहमदाबाद, राजकोट, भुज में दर्ज किया गया. अहमदाबाद, राजकोट और भुज में 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

अन्य जिलों के तापमान पर नजर डालें

अहमदाबाद- 36 डिग्री

राजकोट- 36 डिग्री

भुज- 36 डिग्री

वडोदरा- 35 डिग्री

अमरेली- 35 डिग्री

दाहोद- 33 डिग्री

गांधीनगर- 35 डिग्री

कंडला- 35 डिग्री

डीसा- 35 डिग्री

मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है. 2 दिन बाद गर्मी में वृद्धि होगी. तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि होने से गर्मी बढ़ेगी. अगले 2 दिनों में गर्मी का पारा 37 से 39 डिग्री तक बढ़ सकता है. अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री दर्ज किया गया है. हवा की दिशा बदलने से गर्मी का अनुभव होगा.

अंबालाल पटेल की भविष्यवाणी

मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने गुजरात में भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है. बदलते मौसम को लेकर अंबालाल पटेल ने कहा कि आज से 28 फरवरी और पहली मार्च को मौसम में बदलाव आएगा. 18 मार्च के बाद राज्य में भीषण गर्मी पड़ेगी. अप्रैल महीने में बहुत गर्मी पड़ेगी. अप्रैल में राज्य में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें -

Ideas of India Summit 2026: ड्रग कार्टल्स से लड़ने के लिए सामाजिक प्रयास की भी जरूरत, सबको साथ में आना होगा- हर्ष सांघवी