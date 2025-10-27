गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना और समस्त ठाकोर समाज ने देवदार में महा स्नेह मिलन कार्यक्रम किया. इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता - कांग्रेस MP गेनीबेन ठाकोर, मंत्री स्वरूपजी ठाकोर, MLA अल्पेश ठाकोर और केशाजी चौहान और दूसरे नेता एक साथ दिखे. समारोह में समाज में चल रहे रीति-रिवाजों और नशे को खत्म करने, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने और एकता बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया. नेताओं ने समाज से नशामुक्त, शिक्षित और संगठित होने का संकल्प लेने की अपील की, और फ्रेंडशिप पैक्ट जैसे कानूनों का कड़ा विरोध करने की भी अपील की.

देवदार में ठाकोर समुदाय के नेताओं का अभूतपूर्व जमावड़ा

गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना और पूरे ठाकोर समुदाय की तरफ से देवदार, बनासकांठा में ठाकोर बोर्डिंग में एक बड़ी बैठक की गई. इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि समुदाय की भलाई के लिए BJP और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर मौजूद थे. जिसमें MP गेनीबेन ठाकोर, मंत्री स्वरूपजी ठाकोर, MLA अल्पेश ठाकोर, केशाजी चौहान और अमृतजी ठाकोर, ज़िले और तालुका लेवल के कई पॉलिटिकल लीडर और बड़ी संख्या में सोशल लीडर शामिल हुए. इस सभा में समाजिक एकता की झलक दिखी, जहां पॉलिटिकल लीडर्स ने हाथ मिलाते हुए पार्टी से ज्यादा समाज को प्राथमिकता दी.

बुराइयों को दूर करने का फैसला

कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना था. सभी लीडर्स ने एकमत होकर नशे से आज़ाद होकर पढ़ाई पर जोर दिया. MLA केशाजी चौहान ने नशे को समाज का दुश्मन बताया और युवाओं से एजुकेशन और पॉलिटिक्स में मजबूत बनने की अपील की. ​​स्टेज से 'पढ़ो-लिखो, एकजुट रहो' का नारा गूंजा.

गेनीबेन ठाकोर और अल्पेश ठाकोर के बयान

MP गेनीबेन ठाकोर ने सभी लीडर्स के एक स्टेज पर आने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि वह किसी भी पार्टी से ज़्यादा समाज की एकता के लिए काम करेंगी. उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि अगर समाज रीति-रिवाजों और नशे पर कंट्रोल करेगा, तो डॉक्टर, पुलिसवाले और वकील जैसे तीन लोगों के प्रोफेशन पर असर पड़ेगा. उन्होंने दोस्ती के समझौतों जैसे कानूनों को खतरनाक बताया और इस कानून के खिलाफ समाज को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत पर जोर दिया.

क्षत्रिय ठाकोर सेना के प्रेसिडेंट और MLA अल्पेश ठाकोर ने भी युवाओं से नशा छोड़कर एकजुट होने की अपील की. ​अल्पेश ठाकोर ने समाज की जागरूकता पर ज़ोर दिया और कहा कि समय के साथ बहुत से लोग बदल गए हैं और हमें भी बदलने की ज़रूरत है. समाज में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में एक बड़ी मीटिंग करने का ऐलान किया है.