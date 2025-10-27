हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Politics: गुजरात की सियासत में इस तस्वीर ने मचाई हलचल, कांग्रेस-बीजेपी के नेता आए साथ

Gujarat Politics: गुजरात की सियासत में इस तस्वीर ने मचाई हलचल, कांग्रेस-बीजेपी के नेता आए साथ

Gujarat Politics: गुजरात की सियासत से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है. यह तस्वीर यूं तो स्नेह मिलन समारोह की है लेकिन इसके सियासी निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना और समस्त ठाकोर समाज ने देवदार में महा स्नेह मिलन कार्यक्रम किया. इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता - कांग्रेस MP गेनीबेन ठाकोर, मंत्री स्वरूपजी ठाकोर, MLA अल्पेश ठाकोर और केशाजी चौहान और दूसरे नेता एक साथ दिखे. समारोह में समाज में चल रहे रीति-रिवाजों और नशे को खत्म करने, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने और एकता बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया. नेताओं ने समाज से नशामुक्त, शिक्षित और संगठित होने का संकल्प लेने की अपील की, और फ्रेंडशिप पैक्ट जैसे कानूनों का कड़ा विरोध करने की भी अपील की.

देवदार में ठाकोर समुदाय के नेताओं का अभूतपूर्व जमावड़ा

गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना और पूरे ठाकोर समुदाय की तरफ से देवदार, बनासकांठा में ठाकोर बोर्डिंग में एक बड़ी बैठक की गई. इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि समुदाय की भलाई के लिए BJP और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर मौजूद थे. जिसमें MP गेनीबेन ठाकोर, मंत्री स्वरूपजी ठाकोर, MLA अल्पेश ठाकोर, केशाजी चौहान और अमृतजी ठाकोर, ज़िले और तालुका लेवल के कई पॉलिटिकल लीडर और बड़ी संख्या में सोशल लीडर शामिल हुए. इस सभा में समाजिक एकता की झलक दिखी, जहां पॉलिटिकल लीडर्स ने हाथ मिलाते हुए पार्टी से ज्यादा समाज को प्राथमिकता दी.

बुराइयों को दूर करने का फैसला

कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना था. सभी लीडर्स ने एकमत होकर नशे से आज़ाद होकर पढ़ाई पर जोर दिया. MLA केशाजी चौहान ने नशे को समाज का दुश्मन बताया और युवाओं से एजुकेशन और पॉलिटिक्स में मजबूत बनने की अपील की. ​​स्टेज से 'पढ़ो-लिखो, एकजुट रहो' का नारा गूंजा.

गेनीबेन ठाकोर और अल्पेश ठाकोर के बयान

MP गेनीबेन ठाकोर ने सभी लीडर्स के एक स्टेज पर आने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि वह किसी भी पार्टी से ज़्यादा समाज की एकता के लिए काम करेंगी. उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि अगर समाज रीति-रिवाजों और नशे पर कंट्रोल करेगा, तो डॉक्टर, पुलिसवाले और वकील जैसे तीन लोगों के प्रोफेशन पर असर पड़ेगा. उन्होंने दोस्ती के समझौतों जैसे कानूनों को खतरनाक बताया और इस कानून के खिलाफ समाज को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत पर जोर दिया.

क्षत्रिय ठाकोर सेना के प्रेसिडेंट और MLA अल्पेश ठाकोर ने भी युवाओं से नशा छोड़कर एकजुट होने की अपील की. ​अल्पेश ठाकोर ने समाज की जागरूकता पर ज़ोर दिया और कहा कि समय के साथ बहुत से लोग बदल गए हैं और हमें भी बदलने की ज़रूरत है. समाज में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में एक बड़ी मीटिंग करने का ऐलान किया है. 

Published at : 27 Oct 2025 10:57 AM (IST)
Tags :
Congress Alpesh Thakor BJP Gujarat Politics GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
बिहार
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
बिहार
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
बॉलीवुड
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
जनरल नॉलेज
Gold Silver On Sweets: मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
हेल्थ
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget