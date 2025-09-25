गांधीनगर: मुठभेड़ में मारा गया वैभव मनवानी हत्याकांड का आरोपी, पुलिस पर की थी फायरिंग
Gujarat News:गांधीनगर में हत्या के आरोपी विपुल परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, परमार ने 1 पुलिसकर्मी से बंदूक छीनकर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की.
गुजरात के गांधीनगर जिले में लूट और हत्या मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई. मुठभेड़ बीते बुधवार (24 सितंबर) को हुई. आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से बंदूक छीन कर गोली चला दी थी, जिसके बार सेल्फ डिफेंस में पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की.
पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि अंबापुर गांव के पास 25 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या करने और उसकी महिला मित्र को घायल करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर विपुल परमार को बुधवार शाम जांच के लिए अपराध स्थल पर ले जाया जा रहा था.
आरोपी ने पहले की थी फायरिंग, हेड कांस्टेबल घायल
गांधीनगर रेंज आईजी वीरेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी को अपराध स्थल के पुनर्निर्माण 'पंचनामा' (रिपोर्ट) के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था, तभी उसने एक पुलिस अधिकारी से बंदूक छीन ली और गोली चला दी. इसमें हेड कांस्टेबल घायल हो गया. आरोपी ने पुलिस की गाड़ियों पर भी फायरिंग की.
आईजी वीरेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा सेल्फ प्रोटेक्शन में की गई जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया. मुठभेड़ के दौरान हाथ में गोली लगने से घायल हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहा उनकी सर्जरी की जा रही है.
मौके पर ही मारा गया आरोपी विपुल परमार
आईजी ने बताया कि गोलीबारी के बाद एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन पैरामेडिक स्टाफ ने परमार को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि आरोपियों और पुलिस अधिकारियों ने कितनी राउंड फायरिंग की, यह जांच में पता चलेगा.
लूटपाट के समय चाकू से कर दी थी हत्या
विपुल परमार ने 20 सितंबर की तड़के वैभव मनवानी (25) की कथित तौर पर हत्या कर दी थी, जब मनवानी अपनी एक महिला मित्र के साथ अहमदाबाद से अंबापुर गांव के पास नर्मदा नहर रोड पर गए थे और दोनों अपनी कार में बैठे थे. परमार उनके पास आया और उनसे अपना कीमती सामान मांगने लगा. जब मनवानी ने विरोध किया, तो परमार ने कथित तौर पर उस पर चाकू से वार कर दिया. उसने महिला पर भी हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
पहले से दर्ज थे 10 केस
अहमदाबाद शहर की क्राइम ब्रांच ने बाद में परमार को राजकोट जिले के ग्रामीण इलाकों से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की ओर से बताया गया है कि परमार के खिलाफ अहमदाबाद और गांधीनगर के विभिन्न थानों में डकैती और हत्या के दस अन्य मामले दर्ज हैं.
