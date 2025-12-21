Gandhinagar Rape Case: गुजरात की राजधानी गांधीनगर से कानून-व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. सेक्टर-24 के इंदिरा नगर इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भागने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, आरोपी रामसिंह उर्फ राम गुलाटी यादव को गांधीनगर के सेक्टर-25 इलाके से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्शन और सबूत जुटाने के लिए लेकर गई थी. इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

आरोपी को भागता देख सेक्टर-21 की महिला पुलिस निरीक्षक लता देसाई ने तुरंत स्थिति को संभाला. आत्मरक्षा और आरोपी को रोकने के लिए उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से तीन राउंड फायरिंग की. इसमें से एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया.

तकनीकी निगरानी से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और गांधीनगर की जीआईडीसी में स्थित अमूल डेयरी में काम करता था. बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी की पहचान की और उसे दबोच लिया.

बताया गया कि घटना वाली रात आरोपी इलाके में घूम रहा था. उसी दौरान मासूम बच्ची लघुशंका के लिए बाहर निकली थी. आरोपी ने मौका देखकर बच्ची को उठाया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. इस घटना के बाद पूरे गांधीनगर में आक्रोश और डर का माहौल है.

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के ठीक होते ही उसे दोबारा कड़ी सुरक्षा में लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी. पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल बना है.