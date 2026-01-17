गुजरात में देर रात डोली धरती, कच्छ में 4.1 तीव्रता का आया भूकंप, दहशत में लोग

गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिससे लोगों में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई. भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) के अनुसार, भूकंप देर रात करीब 1 बजकर 22 मिनट पर आया. इसका केंद्र कच्छ जिले के खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा में स्थित था. भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए.

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी गई और सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, अब तक किसी तरह की जनहानि या भवनों को नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

कच्छा में वर्ष 2001 में आया था विनाशकारी भूकंप

गौरतलब है कि कच्छ जिला भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में आता है. यहां अक्सर कम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं. इस वजह से प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं.

कच्छ में वर्ष 2001 में आया विनाशकारी भूकंप आज भी लोगों की यादों में ताजा है. 26 जनवरी 2001 को भुज के भचाउ के पास आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में करीब 13,800 लोगों की मौत हो गई थी. पूरे क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी. इसी अनुभव को देखते हुए प्रशासन लगातार तैयारियों पर जोर देता रहा है.

