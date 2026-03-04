हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सरकार ने...', जेद्दा से अहमदाबाद लौटे यात्रियों के छलके खुशी के आंसू

'उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सरकार ने...', जेद्दा से अहमदाबाद लौटे यात्रियों के छलके खुशी के आंसू

Israel Iran War: एक यात्री ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने हमारी बहुत मदद की. अन्यथा, हमें नहीं पता था कि हम घर कैसे लौटेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Mar 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब के जेद्दा में फंसे सैकड़ों यात्री भारत लौट आए हैं. गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भावुक दृश्य देखने को मिले, जहां कई यात्री रो पड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए आभार व्यक्त किया.

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उड़ानों में व्यवधान से कई यात्री जेद्दा में फंस गए थे. अहमदाबाद में उतरने के बाद बात करते हुए, कई यात्रियों ने घर वापसी की व्यवस्था होने तक अपने सामने आने वाली चिंता के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वहां के हालात कैसे हैं.

'भारत लौटने की सता रही थी चिंता'

एक यात्री ने कहा, "वहां युद्ध जैसी स्थिति थी और हम चिंतित थे कि हम घर कैसे लौटेंगे. हालांकि हम सुरक्षित थे और एक होटल में आराम से रह रहे थे, फिर भी हमें लगातार भारत वापस लौटने की चिंता सता रही थी."

'दूतावास ने की बहुत मदद'

एक अन्य यात्री ने विदेशों में भारतीय अधिकारियों की भूमिका के बारे में कहा, "इस कठिन समय के दौरान दूतावास के अधिकारियों ने हमारी बहुत मदद की. वो लगातार हमारे संपर्क में बने हुए थे." कई वापस लौटने वालों ने विशेष उड़ान की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की.

'नहीं सोचा था घर लौट पाएंगे'

एक यात्री ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, "सरकार ने हमारी बहुत मदद की. अन्यथा, हमें नहीं पता था कि हम घर कैसे लौटेंगे. हमारे लिए एक विशेष उड़ान भेजी गई और हम उसी उड़ान से वापस आए." एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "हम सुरक्षित लौट आए हैं. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बिना किसी नुकसान के घर वापस आ पाएंगे."

कुछ यात्रियों ने सरकार के प्रयासों के प्रति आभार और प्रशंसा भी व्यक्त की. उनमें से एक ने कहा, "मैं सुरक्षित और स्वस्थ लौट आया हूं. अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित घर लौटने में मदद की."

पीएम मोदी-अमित शाह का जताया आभार

कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके हस्तक्षेप के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया. एक यात्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी मदद की. भारत वापस आकर हम बहुत खुश हैं."

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "हम हवाई अड्डे पर फंस गए थे, लेकिन भारत सरकार ने हमारे लिए बहुत प्रयास किए. इंडिगो की उड़ान भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद."

Published at : 04 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Embed widget