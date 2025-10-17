गुजरात के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

Gujarat Cabinet Allocation: गुजरात की भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. आइए जानते हैं किस मंत्री को कौनसा विभाग मिला है.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 08:30 PM (IST)
गुजरात में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. गुजरात की नई कैबिनेट के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण और अन्य विभाग रहेंगे.

वहीं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को गृह, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क, परिवहन, विधि एवं न्याय, खेल एवं युवा सेवाएँ तथा अन्य विभाग मिलेंगे.

 

 

किसे मिला कौनसा विभाग?

इसके अलावा मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई को वित्त, शहरी विकास एवं शहरी आवास रहेंगे. मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल को ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन, पंचायत एवं ग्रामीण आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य. वहीं मंत्री रीवाबा रवींद्रसिंह जडेजा को प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग दिया गया है.

इसी तरह जितेंद्रभाई सवजीभाई वाघाणी को कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और गो प्रजनन विभाग सौंपे गए हैं. वहीं कुनवरजीभाई मोहनभाई बावलिया को श्रम, कौशल विकास और रोजगार, ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं नरेशभाई मगनभाई पटेल को आदिवासी विकास, खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है. इसके अलावा मंत्री अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिय को वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है.

साथ ही मंत्री डॉ. प्रद्युमन गुणाभाई वाजा को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं मंत्री रमणभाई भीखाभाई सोलंकी को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का भार सौंपा है.

इन्हें मिली राज्य मंत्री की जिम्मेदारी

ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल को जल संसाधन, जल आपूर्ति (स्वतंत्र प्रभार), प्रफुल्ल छगनभाई पंसेरिया को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राज्य मंत्री) की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा पारशित्तमभाई ओधवजीभाई सोलंकी मत्स्य पालन, कांतिलाल शिवियाल अमृतवा श्रम, कौशल विकास और रोजगार, रमेशभाल भूराभाई कटारा कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, पशुचालन और गाय प्रजनन, दर्शनबेन मुकेशभाई वाघेला शहरी विकास और शहरी आवास की प्रभार सौंपा गया है.

इसी तरह कौशिकभाई कांतिभाई वेकारिया को कानून और न्याय, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, विधायी और संसदीय मामले, प्रवीणकुमार गोरधनभाई को माल वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं डॉ. जयरामभाल चेमाभाई गामित को खेल और युवा सेवाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, उद्योग, नमक उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, मुद्रण और स्टेशनरी, पर्यटन और तीर्थयात्रा विकास, नागरिक उड्डयन दिया गया है.

त्रिकमभाई बिजलभाई चांगा को उच्च और तकनीकी शिक्षा, कमलेशभाई रमेशभाई पटेल को वित्त, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, गृह रक्षक दल, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, उत्पाद शुल्क की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा संजयसिंह विजयसिंह महिदा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायत एवं ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास. पुनमचंद धनाभाई बरंडा जनजातीय विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का प्रभार दिया गया है.

इसी तरह स्वरूपजी दर्दरजी ठाकोर को खादी, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग और रिवाबा रवींद्र सिंह जाडेजा प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

19 मंत्रियों ने ली शपथ

बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को 19 विधायकों को मंत्रियों के तौर पर शामिल कर मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री बनाया. इसी के साथ पटेल समेत मंत्रिपरिषद में शामिल कुल नेताओं की संख्या 26 हो गई है.

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों के साथ-साथ उन नेताओं को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और राज्य मंत्रियों से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है. सूरत शहर के मुजारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संघवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह अब तक गृह राज्य मंत्री थे.

16 विधायकों ने दिया था इस्तीफा

संघवी और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले पिछले मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे पांच अन्य विधायक मंत्रिपरिषद में बने हुए हैं. सभी 16 मंत्रियों ने हालांकि बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन छह मंत्रियों के इस्तीफे मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किए.

इन छह में से तीन - कनुभाई पटेल, ऋषिकेश पटेल और कुंवरजी बावलिया - पहले कैबिनेट मंत्री थे, जबकि संघवी, प्रफुल्ल पानसेरिया और पुरुषोत्तम सोलंकी राज्य मंत्री थे. इनमें से केवल संघवी और पानसेरिया ने शुक्रवार को दोबारा शपथ ली। संघवी को उपमुख्यमंत्री और पानसेरिया को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया. 

रवींद्र जडेजा की पत्नी को भी बनाया मंत्री

मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए 19 विधायकों में जीतू वाघाणी, अर्जुन मोढवाडिया और मनीषा वकील शामिल हैं. राज्य मंत्री के रूप में भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को शामिल किया जाना आश्चर्यजनक कदम है.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 17 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Bhupendra Patel GUJARAT NEWS Gujarat Cabinet Allocation
