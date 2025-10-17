गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें 25 नए मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे. इसके लिए पार्टी की ओर से बड़ी तैयारी की गई हैं. शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें गुजरात मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में जानकारी दी और शपथ ग्रहण समारोह के लिए अनुमति मांगी.

भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनट में 25 मंत्री होंगे. जिनके नामों की सूची भी सामने आ गई हैं. आज के शपथ ग्रहण समारोह में ये नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे. ये नाम हैं-

1. ऋषिकेश पटेल

2. प्रफुल पानसेरिया

3. कुंवरजी बावळिया

4. परसोत्तम सोलंकी

5. कुनु देसाई

6. हर्ष संघवी

7. नरेश पटेल

8. कांति अमृतिया

9. अर्जुन मोढवाडिया

10. दर्शना वाघेला

11. त्रिकम छांगा

12. रीवा बा जाडेजा

13. जीतू वाघाणी

14. जयराम गामीत

15. पी. सी. बरंडा

16. स्वरूपजी ठाकोर

17. कौशिक वेकरिया

18. रमेश कटारा

19. ईश्वरसिंह पटेल

20. पद्मुमन वाजा

21. मनीषा वकील

22. प्रविण माली

23. संजयसिंह महिडा

24. कमलेश पटेल

25. रमन सोलंकी

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गुजरात मंत्रिमंडल की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी है.

कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह

गुजरात कैबिनेट में हो रहे इस फेरबदल को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. इस बार नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है. इनमें कुछ ऐसे चेहरे भी है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं. कयास लग रहे हैं कि इस बार गुजरात में दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं.

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा के नाम को लेकर हो रही हैं. जो पहली बार की विधायक है और उन्हें पहली बार में ही गुजरात मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को गुजरात के सभी 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा सौंप दिया था.