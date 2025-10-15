हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Cabinet Expansion: दिवाली से पहले गुजरात कैबिनेट विस्तार की संभावना, मिल सकते हैं 10 नए मंत्री

Gujarat Cabinet Expansion: दिवाली से पहले गुजरात कैबिनेट विस्तार की संभावना, मिल सकते हैं 10 नए मंत्री

Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात में अगले तीन दिन के अंगर कैबिनेट विस्तार की संभावना है, जिसमें लगभग 10 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं. लगभग आधे मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का दिवाली 2025 से पहले विस्तार होने की संभावना है. यानी अगले पांच दिन में गुजरात की कैबिनेट में बदलाव हो सकता है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य को लगभग 10 नए मंत्री मिल सकते हैं. 

आधे से ज्यादा मंत्रियों के बदले जाने की आशंका

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नेता ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में लगभग आधे मौजूदा मंत्रियों को बदले जाने की संभावना है. बता दें, राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित 17 मंत्री हैं. इनमें से 8 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं,

18 अक्टूबर से पहले हो सकता है गुजरात कैबिनेट विस्तार

नेता ने कहा, 'संभावना है कि वर्तमान मंत्रिमंडल के लगभग 50 प्रतिशत मंत्रियों को बदला जा सकता है. मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल 18 अक्टूबर से पहले हो सकता है. संभावना है कि इस विस्तार के बाद गुजरात को 10 नए मंत्री मिल सकते हैं.'

जगदीश विश्वकर्मा हैं गुजरात बीजेपी अध्यक्ष

इस महीने (अक्टूबर 2025) की शुरुआत में, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के नए अध्यक्ष बनाए गए.

दूसरी बार गुजरात के सीएम बने भूपेंद्र पटेल

गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं. भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

यह भी पढ़ें: Surat News: प्राइमरी स्कूल के कार्यक्रम में परोसा गया चिकन, बवाल के बाद प्रिंसिपल सस्पेंड

Published at : 15 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Gujarat News BJP Bhupendra Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
ट्रेंडिंग
अंतरिक्ष से दिखा अटलांटिक का अद्भुत नजारा! देखकर आपको भी नहीं आएगा यकीन- यूजर्स भी हैरान
अंतरिक्ष से दिखा अटलांटिक का अद्भुत नजारा! देखकर आपको भी नहीं आएगा यकीन- यूजर्स भी हैरान
लाइफस्टाइल
जिंदगी में होना है कामयाब तो हमेशा याद रखें कलाम की ये बातें, पढ़ें टॉप-10 कोट्स
जिंदगी में होना है कामयाब तो हमेशा याद रखें कलाम की ये बातें, पढ़ें टॉप-10 कोट्स
यूटिलिटी
सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?
सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget