गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का दिवाली 2025 से पहले विस्तार होने की संभावना है. यानी अगले पांच दिन में गुजरात की कैबिनेट में बदलाव हो सकता है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य को लगभग 10 नए मंत्री मिल सकते हैं.

आधे से ज्यादा मंत्रियों के बदले जाने की आशंका

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नेता ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में लगभग आधे मौजूदा मंत्रियों को बदले जाने की संभावना है. बता दें, राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित 17 मंत्री हैं. इनमें से 8 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं,

18 अक्टूबर से पहले हो सकता है गुजरात कैबिनेट विस्तार

नेता ने कहा, 'संभावना है कि वर्तमान मंत्रिमंडल के लगभग 50 प्रतिशत मंत्रियों को बदला जा सकता है. मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल 18 अक्टूबर से पहले हो सकता है. संभावना है कि इस विस्तार के बाद गुजरात को 10 नए मंत्री मिल सकते हैं.'

जगदीश विश्वकर्मा हैं गुजरात बीजेपी अध्यक्ष

इस महीने (अक्टूबर 2025) की शुरुआत में, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के नए अध्यक्ष बनाए गए.

दूसरी बार गुजरात के सीएम बने भूपेंद्र पटेल

गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं. भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

