हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातSurat News: प्राइमरी स्कूल के कार्यक्रम में परोसा गया चिकन, बवाल के बाद प्रिंसिपल सस्पेंड

Surat News: प्राइमरी स्कूल के कार्यक्रम में परोसा गया चिकन, बवाल के बाद प्रिंसिपल सस्पेंड

Government School: सूरत के सरकारी स्कूल में पूर्व छात्रों के कार्यक्रम में चिकन परोसे जाने से विवाद हुआ. बिना अनुमति आयोजन पर प्रिंसिपल प्रभाकर रमैया येलिगेटी को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 03:09 PM (IST)
गोदादरा इलाके में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्राइमरी स्कूल नंबर 342 में एलुमनाई (पूर्व छात्र) कार्यक्रम के दौरान चिकन परोसे जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस घटना के बाद नगर विद्यालय बोर्ड (Municipal School Board - MSB) ने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल प्रभाकर रमैया येलिगेटी को निलंबित कर दिया है.

यह मामला तब सामने आया जब कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. वीडियो में स्कूल परिसर में बने पंडाल में चिकन परोसे जाने के दृश्य दिखाई दिए. इसके बाद नगर विद्यालय बोर्ड ने इसे स्कूल की 'छवि धूमिल करने वाला कार्य' बताया और तत्काल कार्रवाई की.

टाइम नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार (13 अक्टूबर) को जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि स्कूल परिसर में बिना अनुमति गैर-शाकाहारी भोजन परोसे जाने की खबरें कई अखबारों में प्रकाशित हुईं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह गंभीर लापरवाही का मामला है, जिसने विद्यालय और बोर्ड की साख को नुकसान पहुंचाया है.

वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने की कार्रवाई

नगर विद्यालय बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र कापड़िया ने बताया कि प्रिंसिपल को बिना अनुमति स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने की वजह से निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस घटना से स्कूल और बोर्ड की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसलिए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चिकन परोसने की नहीं थी अनुमति

सूत्रों के अनुसार, प्रभाकर रमैया येलिगेटी तमिल समुदाय से हैं और यह कार्यक्रम तमिल छात्रों के लिए आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के लिए स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक पंडाल लगाया गया था, जहां पूर्व छात्रों ने मिलन समारोह रखा था.

निलंबित प्रिंसिपल ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने पूर्व छात्रों को केवल 'मिलन समारोह' आयोजित करने की अनुमति दी थी. उन्होंने बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम में चिकन परोसा जाएगा.

घटना के बाद बोर्ड ने जारी किया निलंबन आदेश

हालांकि नगर विद्यालय बोर्ड ने इसे 'लापरवाही' मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया है. अब जांच टीम यह पता लगाएगी कि क्या आयोजन में स्कूल संसाधनों का उपयोग हुआ और अनुमति प्रक्रिया को जानबूझकर टाला गया था या नहीं.

Published at : 14 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Government School GUJARAT NEWS Surat News Chicken Controversy Principal Suspension Prabhakar Ramaiah Yeligeti
