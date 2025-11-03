हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात'मैं हर दिन मर रहा', अहमदाबाद प्लेन क्रेश में जिंदा बचने वाले विश्वास कुमार ने क्यों कही ये बात?

'मैं हर दिन मर रहा', अहमदाबाद प्लेन क्रेश में जिंदा बचने वाले विश्वास कुमार ने क्यों कही ये बात?

Gujarat News: अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 फ्लाइट के मलबे से विश्वास कुमार को निकाला गया था. विश्वास कुमार ने हाल ही में बताया कि, वह अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

अहमदाबाद प्लेन क्रेश हादसे में 241 लोगों की जान चली गई थी लेकिन इसमें चमत्कारी रूप से बचे विश्वास कुमार रमेश आज भी उस हादसे से नहीं उभर पाए हैं. विश्वास कुमार ने अपने जिंदा बचने पर खुद को खुशकिस्मत बताया लेकिन इस खुशकिस्मती के साथ उन्हें मानसिक और शारीरिक दर्द भी झेलना पड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं हर दिन मर रहा हूं.

दरअसल, अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 फ्लाइट के मलबे से विश्वास कुमार को निकाला गया था. इस हादसे के बाद से ही उनका इलाज चल रहा है. विश्वास कुमार ने बताया है कि अब अकेले रहने लगे हैं. विश्वास ने हाल ही में बीबीसी से बातचीत में बताया कि, वह अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं. फिलहाल आजकल वे अपने बेटे और पत्नी से भी बातचीत नहीं करते हैं. उन्होंने बताया कि प्लेन हादसे के बाद से वे शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं. 

'भाई के जाने से जिंदगी जैसे रुक सी गई'

इस दौरान उन्होंने अपने भाई की मौत पर भी दुख जताया है. छोटे भाई अजय की मौत का जिक्र करते हुए बताया कि वे मुझसे थोड़ा दूर बैठा हुआ था. उन्होंने आगे कहा कि इस चमत्कार पर विश्वास नहीं होता. यह जानकर आश्चर्य होता है कि सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बचा हूं. 

विश्वास ने आगे बताया कि जिंदगी अब रुक सी गई है. अपने भाई की मौत से विश्वास स्तब्ध हैं. उनका कहना है कि मेरा भाई अजय का साथ हर समय मुझे मिला, लेकिन आज वह मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चला गया."

इस बीमारी से जूझ रहे हैं विश्वास रमेश

इस दौरान विश्वास ने बताया कि उन्हें पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बीमारी है. फिलहाल इस बीमारी का इलाज अब तक शुरू नहीं करा पाए हैं. उन्होंने बताया, ऐसी स्थिति हम सब परिवार वालों के लिए काफी मुश्किल भरी है. मेरी मां भी किसी से बात नहीं करती वह सिर्फ गेट के बाहर बैठी रहती हैं. 

विश्वास ने बताया उनका भी किसी से बात करने का मन नहीं करता है. दिन-व-दिन दर्द महसूस होता है, हर रात यही सब सोचता रहता हूं. इस दौरान उन्होंने हादसे वक्त आई चोटों के बारे बताते हुए कहा, फ्लाइट से बाहर आते समय उनके पैर, पीठ, घुटने और कंधे में काफी चोटें आई थीं. इनकी वजह से काम करना मुश्किल हो गया है और कर नहीं पाते हैं. उन्होंने बताया कि पत्नी के सहारे से वे धीमे-धीमे चल पाते हैं. 

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
विश्व
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
जम्मू और कश्मीर
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
ट्रेंडिंग
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget