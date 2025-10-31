अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला, 'गुजरात में किसानों पर अत्याचार, अब सत्ता से जाना ही होगा'

गुजरात में बीजेपी की क्रूर और अत्याचारी सरकार है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से जाना ही होगा. क्योंकि बीजेपी गुजरात की धरती पर एक बोझ बन गई है और इस बार सभी गुजराती मिलकर इस बोझ को उतार देंगे. गुजरात में किसानों के दमन के खिलाफ सुरेन्द्र नगर जिले के सुदामड़ा गांव में शुक्रवार (31 अक्टूबर) को आयोजित महापंचायत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह बातें कहीं.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपना हक मांग रहे 85 किसानों को जेल भेज दिया. यह देख कर सरदार बल्लभ भाई पटेल की धरती गुजरात रो रही है. हम जेल में बंद किसानों के परिवारों का स्टेज पर सम्मान करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की पुलिस ने उन्हें स्टेज से उतार दिया. उन्होंने कहा कि हर्ष सांघवी ने किसानों पर लाठी चार्ज के आदेश दिए और बीजेपी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को डमी सीएम और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को सुपर सीएम बनाकर पूरे पटेल समाज का अपमान किया. इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

'सरदार बल्लभ भाई पटेल ने किसानों की लड़ी लड़ाई'

गुजरात के सुरेंद्र नगर स्थित सुदामड़ा गांव में आयोजित किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 150 साल पहले गुजरात की पवित्र धरती पर 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं. सरदार पटेल को गुजरात और भारत का शेर कहा जाता है. भारत के इतिहास में किसानों की सबसे ज्यादा लड़ाई सरदार बल्लभ भाई पटेल ने लड़ी थी. 1918 में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ खेड़ा आंदोलन, 1928 बारदौली सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को उनकी सारी मांग माननी पड़ी. 100 साल पहले सरदार पटेल ने जब आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया, आंसू के गोले नहीं छोड़े, झूठी एफआईआर नहीं की, किसानों पर 307 का केस बनाकर जेल नहीं भेजा.

'किसानों पर बीजेपी सरकार ने किए फर्जी केस'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 साल बाद आजादी मिलने के बाद भारत के अंदर इतनी गंदी और अत्याचारी बीजेपी की सरकार आएगी और अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों पर लाठी चार्ज करेगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, झूठे 307 के केस करेगी और उनको जेल भेजेगी. अगर असमान से सरदार पटेल की आत्मा देख रही होगी तो उसे बहुत दुख हो रहा होगा कि कैसा गुजरात हो गया और कैसी सरकार आ गई? सरदार बल्लभ भाई पटेल की धरती पर किसान रो रही है. बीजेपी की सरकार ने 85 किसानों को जेल में डाल दिया. सिर्फ इसलिए कि ये किसान अपने हक और अधिकार के लड़ रहे थे.

'चैतर वसावा को भी बीजेपी ने झूठे केस में भेजा जेल'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल में बंद किसानों के परिवारों को महापंचायत में बुलाया और उन्हें स्टेज पर बैठाकर उनका सम्मान करना चाहते थे. लेकिन उन किसानों के परिवारों को स्टेज पर नहीं बैठने दिया गया, उन्हें स्टेज से उतार दिया गया. ऐसी सरकार के उपर शर्म आती है. हम उन सभी परिवारों के साथ हैं. बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके एक-एक किसान को जेल से बाहर निकालेंगे. बीते जुलाई महीने में उत्तरी गुजरात में अपने हक के लिए लड़ रहे पशु पालक किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां बरसाई गई और झूठे केस दर्ज कर जेल में भेज दिया. कुछ माह पहले ‘‘आप’’ विधायक चैतर वसावा आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे, गुजरात सरकार ने उनके खिलाफ भी झूठे केस दर्ज कर जेल भेज दिया. इनको सिर्फ जेल भेजने के अलावा कुछ नहीं आता है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 साल में गुजरात के लोगों ने इतनी क्रूर, अत्याचारी और अहंकारी सरकार कभी नहीं देखी थी. किसान करदा प्रथा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं. बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाकर किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था. लेकिन आज तक एमएसपी नहीं दी. जब किसान अपनी फसल बेचने मंडी में आता है तो करदा प्रथा के तहत उसे पूरी कीमत भी नहीं दी जाती है. किसानों को उनको हक नहीं मिल रहा है. इसके बावजूद पुलिस ने किसानों के घर में घुस कर उनके बच्चों को मारा है. बीजेपी वाले अपने घर में दीपावली मना रहे थे और जेल में बंद अपने बच्चों के लिए किसान अपने घर में बैठ कर रो रहे थे. आम आदमी पाटर्ी्र हर किसान के परिवार के साथ खड़ी है.

'आप है किसानों के साथ'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल में बंद एक किसान की मां ने बताया कि मेरा बेटा गरीब किसानों की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है. पुलिस मेरे बेटे के साथ जितनी मारपीट कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैंने उस मां से कहा कि आप चिंता मत करना. आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है. मैं भी आपका बेटा हूं, आपके बेटे को बाद में पुलिस के डंडे लगेंगे, पहले केजरीवाल को डंडे लगेंगे. केजरीवाल पहले जेल जाएगा.

'कायर बीजेपी वाले पुलिस के पीछे छिपना छोड़ दे'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के सभी किसानों ने बीजेपी को खूब वोट दिया और पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है. क्या गुजरात के किसानों ने अपने बच्चों को जेल भेजने के लिए बीजेपी को वोट दिया था? आज बीजेपी को सत्ता का अहंकार हो गया है. बीजेपी के इस अहंकार के खिलाफ पूरे गुजरात के किसानों में भारी गुस्सा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बहुत कायर हैं. ये पुलिस को आगे करते हैं. बीजेपी एक दिन पुलिस का सहारा छोड़ दे, गुजरात के किसान बीजेपी वालों को उनके घर से निकाल कर दौड़ा-दौड़ा कर मारेंगे कि इन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी.

'बीजेपी में हिम्मत है तो ट्रम्प को धमकी देकर दिखाए'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की 400 से अधिक मंडियों के किसान एकजुट हैं और सभी मंडियों में आंदोलन चल रहा है. बीजेपी वाले इतने कायर हैं कि रोज इनको अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प धमकी देता है. ट्रम्प ने अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के लिए कहा तो बीजेपी वाले खत्म कर दिए. ट्रम्प ने रूस से कच्चे तेल खरीदने से मना किया तो बीजेपी वालों ने तेल खरीदना बंद कर दिया. बार-बार ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाया, इसका जवाब देने की बीजेपी वालों के पास हिम्मत नहीं है. ट्रम्प कहता है कि कान पकड़ कर उपर खड़े हो जाओ, तो बीजेपी वाले उपर खड़े हो जाते हैं. ट्रम्प के सामने बीजेपी वालों की पैंट गिली हो जाती है. ट्रम्प के आगे बीजेपी वालों की नहीं चलती है और गरीब किसानों को जेल में भेजते हैं. इन्हें शर्म नहीं आती है. अगर बीजेपी वालों में हिम्मत है तो ट्रम्प को धमकी देकर दिखाओ, किसानों पर अपनी ताकत मत दिखाओ.

'जेल भेजने, लाठी चार्ज कराने वाले को बना दिया डिप्टी सीएम'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को जेल भेजने, उन पर लाठी चार्ज करने, 307 के झूठे केस लगाने और विधायक चैतर वसावा, प्रवीण राम, राजू कपाड़िया को जेल भेजने का आदेश गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने दिया और बीजेपी ने हर्ष सांघवी को इनाम के तौर डिप्टी सीएम बना दिया. हरदड़ पुलिस किसानों को मार-मार कर भगा रही है. यह वीडिया देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए. बीजेपी को मेरी चेतावनी है कि अब गुजरात में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 37 साल पहले कांग्रेस को भी इसी तरह अहंकार हो गया था और उसकी सरकार ने किसानों पर गोली चलाई थी. इसमें 14 किसान मारे गए थे. उसके बाद से आज तक गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं आई. इस बार कांग्रेस का ही हाल बीजेपी का भी होने वाला है. इस बार गुजरात से बीजेपी की सरकार जानी तय है और अगले 50 साल तक फिर उसकी सरकार नहीं आएगी.

'सीएम भूपेंद्र पटेल की नहीं, डिप्टी सीएम की चलती है'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विसावदर के उपचुनाव का नतीजा देख कर बीजेपी डर गई और पूरा मंत्री मंडल ही बदल दिया. अब मंत्री मंडल बदलने से काम नहीं चलेगी, अब गुजरात में सरकार बदली जाएगी. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं. अभी बीजेपी ने मंत्रीमंडल बदला तो उनको सीएम से डमी सीएम बना दिया. अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नहीं चलती है. अब हर्ष सांघवी गुजरात में सुपर सीएम हैं. बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को डमी सीएम बनाकर पूरे पटेल समाज का अपमान किया है.

बीजेपी -कांग्रेस के बीच है सांठगांठ'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई हैं. इन दोनों का आपस में गुपचुप गठबंधन है. एक तरह से ये दोनों पति-पत्नी है. कौन पति है और कौन पति है, ये नहीं पता. बीजेपी और कांग्रेस वालों के ज्वाइंट बिजनेस हैं. कांग्रेस नहीं चाहती है कि बीजेपी गुजरात में सत्ता से जाए, ताकि इनके धंधे चलते रहें. आखिर ऐसा क्यों होता है कि चैतर वसावा, प्रवीण राम समेत सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही जेल जाते हैं. कांग्रेस का एक भी नेता जेल क्यों नहीं जाता है? कुछ तो इनके बीच सेटिंग है.

'आप उठाती है किसानों की आवाज'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी गुजरात की धरती के उपर एक बोझ बन गई है. इस बोझ को गुजरात के लोगों को उतारना पड़ेगा. एक समय ऐसा था, जब अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें भारत से कोई नहीं हटा सकता. आखिर अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा. अंग्रेजों की तरह ही बीजेपी को भी लगता है कि उसे गुजरात से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन बीजेपी को भी गुजरात छोड़कर जाना पड़ेगा. किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है और किसानों पर लाठी चार्ज करने वाली पार्टी का नाम बीजेपी है.

उन्होंने कहा कि गुजरात हमारा है, गुजरात इनके पिताजी का नहीं है. बीजेपी वालों ने बहुत मलाई खा ली. गुजरात के लोग अब और लूटने नहीं देंगे. इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को जेल में डालते हैं. आने वाले विधानसभा चुनाव में विसावदर की तरह पूरे गुजरात में बीजेपी को हराना है.

गुजरात सरकार बारिश से बर्बाद फसलों का दे मुआवजा'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है. पंजाब में भी इस बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी. पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आई थी. एक महीने के अंदर सीएम भगवंत मान ने सभी किसानों के बैंक खाते में 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर पैसे जमा करा दिए. आम आदमी पार्टी किसानों की तरफ से गुजरात सरकार से मांग करती है कि बर्बाद फसलों पर किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए.

'दूसरे अंग्रेज जनता को कर रहे हैं परेशान'

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी सरकार जो जुल्म कर रही है, उसका एक-एक हिसाब देना पड़ेगा. किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं. कितने पर कर लोगे? बीजेपी सरकार के मुकदमे खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे. उन्हें लगता है कि ऐसे ही संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा.

सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि किसान अन्नदाता होता है. मैं किसान की धरती पंजाब से आता हूं. पंजाब देश को 180 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल देता है, 125 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं. सरसों, कपास, बाजरा, अरहर, मूंग, मसूर की दाल, गन्ना सहित सभी फसलें पंजाब में उगाई जाती हैं. हम देश का पेट पालने वाले लोग हैं. अगर हमारे साथ ज्यादती की जाती है, तो किसान ऐसा सबक सिखाते हैं कि वे धरती पर उतार लाते हैं, क्योंकि किसान धरती से जुड़ा होता है और दूसरों को भी धरती पर लाना जानता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम राजकोट से सड़क मार्ग से आए हैं. सड़कों में गड्ढे देखे थे, लेकिन गुजरात में आकर पहली बार गड्ढों में सड़क देखी. न सड़कें बन रहीं, न किसानों को फसल का उचित दाम ही मिल रहा है. बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा. किसान कहां जाए? क्या किस्मत पर छोड़ दिया?

सीएम मान ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में बाढ़ आई, प्रति एकड़ 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ. हमारी फसलें बर्बाद हो गईं. हम प्रति एकड़ 20 हजार रुपये मुआवजा दे रहे हैं और एक महीने में भुगतान शुरू कर दिया. अगर दिल में किसानों का दर्द हो, तो एक महीने में शुरू किया जा सकता है. यहां मुंह की फसलें बर्बाद हो गईं, बेसब्री बारिश हुई, लेकिन कोई सुनता नहीं हैं. बीजेपी के लोग बस बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. बीजेपी-कांग्रेस दोनों आपस में मिलकर लूट रहे हैं. उनकी दुकान चल रही है.

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग सोचते हैं कि धरती के पुत्रों को डरा लेंगे. ये (किसान) डरने वाले नहीं हैं. अन्नदाता जब गुस्से में आता है, तो हिसाब लेना जानता है. एक-एक भाई का, एक-एक दाने का हिसाब लेंगे. मैं शहीद भगत सिंह और गुरुओं की धरती पंजाब से गुजरात के किसानों को नमन करने आया हूं. डटे रहिए, हम साथ देंगे. जीत हमारी होगी.

सीएम ने कहा कि भगत सिंह जैसे 22-23 साल के नौजवानों ने अंग्रेजों को भगाया. कोई मानता नहीं था कि छोटे बच्चे इतने बड़े साम्राज्य को खत्म कर देंगे. लेकिन जुनून था, फांसी का रास्ता चुनते रहे और अंग्रेज चले गए. आज सरदार पटेल की जयंती है, हम उन्हें नमन करते हैं. उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. लेकिन अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए. आजादी इसलिए नहीं ली थी कि गोरे अंग्रेज जाएं और काले अंग्रेज लूटें. अपने ही पर्चे कर रहे हैं. इस गुलामी से पीछा छुड़ाना है. बस इकट्ठे रहिए, अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है.

भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो सफाई करता है. पहले दुकान-मकान साफ करते थे, अब केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे. छोटे बच्चे, मां-बहनें, परिवार आए हैं. यह किसी की निजी लड़ाई नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है. लाठियां-गोलियां खानी पड़ें तो सीना तानकर खड़े रहेंगे. मेरी गुजरात की जनता से अपील है कि इस बार आप लोग झाड़ू से गुजरात से गंदगी की सफाई कर दो और प्रदेश को तानाशाही सरकार से मुक्ति दिला दो.