अहमदाबाद में भरभराकर गिरा 50 साल पुराना मकान, मलबे में दबने से महिला की मौत

अहमदाबाद शहर के घी कांटा इलाके में स्थित 'मोती हमामनी पोल' में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां ड्रेनेज लाइन के काम के दौरान एक पुराना तीन मंजिला मकान अचानक धराशायी हो गया. इस दुर्घटना में मलबे में दबने से पुष्पा पंचाल नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है.

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) के सेंट्रल ज़ोन की डिप्टी कमिश्नर रम्या भट्ट ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि इलाके में ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम चल रहा था. सड़कें बेहद संकरी (पतली) होने के कारण भारी मशीनरी पोल के अंदर नहीं लाई जा सकी थी, जिससे बचाव कार्य में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. मलबे में दबे तीन लोगों में से दो को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पुष्पा पंचाल को बचाया नहीं जा सका.

50 साल पुराना था मकान, मरम्मत पर उठे सवाल

डिप्टी कमिश्नर रम्या भट्ट के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त मकान लगभग 50 साल पुराना था. स्थानीय निवासियों ने बताया कि महज दो-तीन महीने पहले ही इस घर की मरम्मत कराई गई थी, जिसके बाद भी एक दीवार पहले ही कमजोर होकर गिर गई थी. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस जर्जर मकान को पहले कोई नोटिस (भयजनक नोटिस) दिया गया था या नहीं.

इलाका खाली करने के आदेश

हादसे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से आस-पास के घरों को खाली कराया जा रहा है. जर्जर हिस्से को पूरी तरह से गिराने (डिमोलेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में किसी और जनहानि को टाला जा सके. पुलिस और एएमसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और घटना की विस्तृत जांच की जा रही है.