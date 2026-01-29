हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातअहमदाबाद में भरभराकर गिरा 50 साल पुराना मकान, मलबे में दबने से महिला की मौत

अहमदाबाद में भरभराकर गिरा 50 साल पुराना मकान, मलबे में दबने से महिला की मौत

Ahmedabad Building Collapse: अहमदाबाद के घी कांटा में ड्रेनेज कार्य के दौरान एक 50 साल पुराना तीन मंजिला मकान ढह गया, जिससे पुष्पा पंचाल नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Jan 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

अहमदाबाद शहर के घी कांटा इलाके में स्थित 'मोती हमामनी पोल' में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां ड्रेनेज लाइन के काम के दौरान एक पुराना तीन मंजिला मकान अचानक धराशायी हो गया. इस दुर्घटना में मलबे में दबने से पुष्पा पंचाल नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है.

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) के सेंट्रल ज़ोन की डिप्टी कमिश्नर रम्या भट्ट ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि इलाके में ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम चल रहा था. सड़कें बेहद संकरी (पतली) होने के कारण भारी मशीनरी पोल के अंदर नहीं लाई जा सकी थी, जिससे बचाव कार्य में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. मलबे में दबे तीन लोगों में से दो को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पुष्पा पंचाल को बचाया नहीं जा सका.

50 साल पुराना था मकान, मरम्मत पर उठे सवाल

डिप्टी कमिश्नर रम्या भट्ट के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त मकान लगभग 50 साल पुराना था. स्थानीय निवासियों ने बताया कि महज दो-तीन महीने पहले ही इस घर की मरम्मत कराई गई थी, जिसके बाद भी एक दीवार पहले ही कमजोर होकर गिर गई थी. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस जर्जर मकान को पहले कोई नोटिस (भयजनक नोटिस) दिया गया था या नहीं.

इलाका खाली करने के आदेश

हादसे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से आस-पास के घरों को खाली कराया जा रहा है. जर्जर हिस्से को पूरी तरह से गिराने (डिमोलेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में किसी और जनहानि को टाला जा सके. पुलिस और एएमसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और घटना की विस्तृत जांच की जा रही है.

Input By : प्रवीण चावड़ा
और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा
Rani Mukerji ने industry में पूरे किए 30 साल, करियर और जिंदगी पर की खुलकर बात
Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
इंडिया
Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने सुरक्षित रखा फैसला, हफ्तेभर के अंदर वकीलों से मांगी दलीलें
आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने सुरक्षित रखा फैसला, हफ्तेभर के अंदर वकीलों से मांगी दलीलें
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget