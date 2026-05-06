हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR500 पन्नों का चार्जशीट और 18 आरोपी... उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में अब तक क्या हुआ?

500 पन्नों का चार्जशीट और 18 आरोपी... उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में अब तक क्या हुआ?

Uttam Nagar Murder Case: दिल्ली पुलिस ने तरुण हत्याकांड में 18 लोगों को आरोपी बनाया है. असल आरोपी 20 हैं, लेकिन इनमें से दो नाबालिग हैं जिनपर जुविनाइल बोर्ड के तहत कार्रवाई होगी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 May 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के उत्तम नगर में होली का जश्न मनाने के मामले में हुई तरुण भूतोलिया की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर कुल 18 को आरोपी बनाया है. इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं. लिहाजा उनके खिलाफ जुविनाइल बोर्ड में इंक्वेस्ट कारवाई करने की अपील की गई है. पुलिस की तरफ से 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है. 

दरअसल, बीते 4 मार्च को होली के दिन एक छोटी बच्ची द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा पड़ोस की महिला पर जा गिरा, जिसके बाद हुआ विवाद धीरे-धीरे हिंसक झड़प में बदल गया. 

यह भी पढ़ें: Delhi Weather Today: तूफान के लिए रहें तैयार! आज फिर दिल्ली-NCR के लिए चेतावनी जारी, जानें पूरे हफ्ते का मौसम

SC/ST एक्ट समेत लगीं ये धाराएं

चार्जशीट के मुताबिक, आरोप है कि बाद में तरुण को उसके घर के पास रोककर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया और एक दिन बाद उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ चार्ज फाइल किए गए हैं, जिनमें SC/ST एक्ट, अनलॉफुल असेंबली, दंगा भड़काना, जैसे सेक्शन के तहत भी आरोप लगे हैं.

तरुण हत्याकांड के दो आरोपी फरार

दो नाबालिगों की भूमिका सामने आने के बाद मामला जेजेबी को भी भेजा गया है. पुलिस ने अब BNS की धारा 95 और 103(2) भी जोड़ी है. फिलहाल दो आरोपी फरार हैं, जिनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है.

यह भी पढ़ें: बंगाल में बंपर जीत के बाद दिल्ली के BJP नेताओं ने काली मंदिर में की पूजा, कहा- 'अब सेवा सुशासन की सरकार'

Published at : 06 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
500 पन्नों का चार्जशीट और 18 आरोपी... उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में अब तक क्या हुआ?
500 पन्नों का चार्जशीट और 18 आरोपी... उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में अब तक क्या हुआ?
दिल्ली NCR
बंगाल में बंपर जीत के बाद दिल्ली के BJP नेताओं ने काली मंदिर में की पूजा, कहा- 'अब सेवा सुशासन की सरकार'
बंगाल में बंपर जीत के बाद दिल्ली के BJP नेताओं ने काली मंदिर में की पूजा, कहा- 'अब सेवा सुशासन की सरकार'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: तूफान के लिए रहें तैयार! आज फिर दिल्ली-NCR के लिए चेतावनी जारी, जानें पूरे हफ्ते का मौसम
तूफान के लिए रहें तैयार! आज फिर दिल्ली-NCR के लिए चेतावनी जारी, जानें पूरे हफ्ते का मौसम
दिल्ली NCR
दिल्ली HC की बड़ी टिप्पणी: साप्ताहिक बाजार के नाम पर अव्यवस्था नहीं चलेगी, MCD से रिपोर्ट तलब
दिल्ली HC की बड़ी टिप्पणी: साप्ताहिक बाजार के नाम पर अव्यवस्था नहीं चलेगी, MCD से रिपोर्ट तलब
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Bengal Politics: INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
टेक्नोलॉजी
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget