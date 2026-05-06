500 पन्नों का चार्जशीट और 18 आरोपी... उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में अब तक क्या हुआ?

दिल्ली के उत्तम नगर में होली का जश्न मनाने के मामले में हुई तरुण भूतोलिया की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर कुल 18 को आरोपी बनाया है. इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं. लिहाजा उनके खिलाफ जुविनाइल बोर्ड में इंक्वेस्ट कारवाई करने की अपील की गई है. पुलिस की तरफ से 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है.

दरअसल, बीते 4 मार्च को होली के दिन एक छोटी बच्ची द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा पड़ोस की महिला पर जा गिरा, जिसके बाद हुआ विवाद धीरे-धीरे हिंसक झड़प में बदल गया.

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SC/ST एक्ट समेत लगीं ये धाराएं

चार्जशीट के मुताबिक, आरोप है कि बाद में तरुण को उसके घर के पास रोककर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया और एक दिन बाद उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ चार्ज फाइल किए गए हैं, जिनमें SC/ST एक्ट, अनलॉफुल असेंबली, दंगा भड़काना, जैसे सेक्शन के तहत भी आरोप लगे हैं.

तरुण हत्याकांड के दो आरोपी फरार

दो नाबालिगों की भूमिका सामने आने के बाद मामला जेजेबी को भी भेजा गया है. पुलिस ने अब BNS की धारा 95 और 103(2) भी जोड़ी है. फिलहाल दो आरोपी फरार हैं, जिनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है.

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